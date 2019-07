Mensaje de tranquilidad de Víctor a la espera de movimientos

Víctor Sánchez del Amo ofreció una extensa rueda de prensa tras la primera semana de trabajo en la Sala de Reuniones del Hotel Exe Estepona Thalasso en la que quiso transmitir un mensaje de tranquilidad en cuanto a la complicada situación que vive el Málaga CF en estos días para configurar su plantilla de cara al próximo curso. "Somos conscientes de la situación, queremos compartir un mensaje de tranquilidad. Estamos igual de preocupados que de confiados".

El entrenador madrileño se dirigió directamente a la afición para que mantengan la calma a la espera de movimientos. "Quería convocar una rueda de prensa para comunicarme con nuestros aficionados y transmitirles un mensaje de tranquilidad y compartir información que ellos no tienen porque es de uso interno. Estoy en contacto con Caminero, Jofre y Al-Thani, eso me da confianza", dijo el técnico blanquiazul.

Preguntado por su futuro, Víctor también quiso despejar las dudas sobre su continuidad y aseguró que tienen "un contrato firmado con el club que es sagrado" y que "hay un contrato más importante que no se firmó en los despachos, se firmó el día del Dépor, en la manera en que nos despedimos". Así, se mostró tajante en cuanto a su situación al frente del equipo costasoleño. "Se llega a comentar que estoy enfadado y que hasta me planteo la posibilidad de no seguir. Eso no entra en nuestras cabezas, si por algo se caracteriza este cuerpo técnico es por estar encantado de afrontar situaciones complicadas. Ya lo hemos demostrado en nuestra historia como cuerpo técnico que no nos importa no tener presupuestos que no sean de los mayores de la categoría. Tenemos un compromiso con toda esa gente y con los jugadores", aseguró.

Precisamente a esos seguidores agradeció el apoyo pese a la incertidumbre: "Les agradecemos a los aficionados que a pesar de no tener información siguen sacando abonos. Estamos cerca de los 15.000. Es un activo impresionante. Seguro que vamos a ir aumentando esa cifra, a ver si somos capaces de batir récords", explicó.

Pese a la lentitud de movimientos, Víctor también quiere mantener la calma y aseguró que el propietario catarí les manda "tranquilidad". "Al Thani nos manda tranquilidad, que vamos a tener un proyecto competitivo y eso me genera también confianza. Estoy informado de todas las operaciones que tenemos en camino, muy interesantes tanto en salidas como en llegadas. Están pendientes de últimos detalles, de flecos. Esta semana es la adecuada en ese sentido para que podamos dar un paso adelante", aseguró.

En ese aspecto de configuración de la plantilla, existe preocupación por el límite salarial y el riesgo de que algún jugador se pueda quedar sin ser inscrito. "Está para todos los equipos que participamos, son las reglas del juego que hay para todos, no podemos mirar más allá y sí asumir la parte de responsabilidad que nos compete a nuestro cuerpo técnico. A la hora de ejecutar las operaciones no podemos apretar ningún botón. Eso corresponde a la propiedad, a la dirección del club. Estamos en constante contacto de todos los movimientos y nos marcamos esta semana como una semana importante para que pueda haber movimientos", aseveró.

El conjunto blanquiazul cuenta ahora mismo con un gran número de activos y Víctor debe trabajar con algunos jugadores que no seguirán con toda seguridad. "Viene pasando en el fútbol desde hace muchos años. Empezar trabajando en pretemporada con un gran números de jugadores que no van a quedarse en el equipo por distintas circunstancias. Hasta en mi época en el Dépor recuerdo pretemporadas con 40 jugadores. Te adaptas como cuerpo técnico. No sacrificas nunca tus objetivos que tienes para la temporada y la planificación. Hay que adaptarse", añadió.

Eso sí, aseguró el gran ambiente existente en el plantel en esta primera fase de la pretemporada: "Os invito a que vengáis a ver cualquier entrenamiento. El ambiente es fantástico, hay una gran predisposición por parte de los jugadores y compañerismo. Intentamos promover eso para generar un grupo unido y comprometido. No vemos a los jugadores en distintas categorías porque uno vaya a estar o no estar. El trabajo de pretemporada es nuestro objetivo número uno y lo vamos a desarrollar con los que estén".



El Málaga ya culminó su primera semana de trabajo y el míster blanquiazul hizo un balance positivo del trabajo realizado hasta la fecha: "Hemos terminado la primera semana de trabajo, sin grandes incidencias en cuanto lesiones, que siempre hay un riesgo importante. Los jugadores han venido muy bien de peso y de forma. Este trabajo va encaminado a eso y a recuperar hábitos técnicos y tácticos", dijo Víctor.

En cuanto al tema de fichajes y salidas del mercado estival, el madrileño se quejó de los plazos que hacen que el periodo para formar la plantilla acabe dos semanas después del comienzo del campeonato liguero. "Me gustaría que la fecha de cierre del mercado estuviera coordinada con el comienzo del campeonato. Tenemos el ejemplo del fútbol en inglés, referencia en modelo de gestión", explicó Víctor.