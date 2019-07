Okazaki sigue a la espera de la firma de Al Thani

Okazaki sigue a la espera. El Málaga aún no ha podido hacer oficial la incorporación del delantero japonés porque Al Thani, propietario del club, no ha estampado todavía su firma en el contrato. El club blanquiazul tenía la intención de anunciar y presentar al nipón esta misma mañana, pero su fichaje se está dilatando por la rúbrica del catarí.

El futbolista asiático llegó el miércoles por la tarde a Málaga y ya pasó ayer jueves el reconocimiento médico de forma satisfactoria. Solo falta que Al Thani firme el contrato para que pueda ser oficialmente jugador y pueda entrenarse con el resto de sus nuevos compañeros. La llegada de Okazaki ha generado gran expectación entre la afición costasoleña, que ve con buenísimos ojos su incorporación. Además, su incorporación también ha generado movimiento e impacto en los medios nipones.

Así las cosas, Okazaki todavía no ha podido entrenarse a las órdenes de Víctor, pese a que ya ha estado en Estepona. De momento, su fichaje no corre peligro ya que tiene el OK del propietario catarí y todo está cerrado con el futbolista, pero hasta que no culmine el trámite de la firma no podrá ser a todos los efectos nuevo jugador del Málaga CF.