Día clave para el fichaje de Okazaki

El fichaje de Shinji Okazaki por el Málaga CF ya se ha convertido, junto con la salida de Ontiveros al Villarreal, en el culebrón del verano en clave blanquiazul. Ya está todo acordado entre la entidad de Martiricos y el jugador, que lleva en la Costa del Sol desde el miércoles y ya se le ha visto vestido con vestimentas del equipo, pero nadie sabe por qué Al Thani todavía no ha estampado su firma en el contrato del japonés para que su incorporación pueda anunciarse de manera oficial.

En el seno de la entidad blanquiazul tienen preparado desde hace días el anuncio y la presentación oficial del jugador, pero la rúbrica sigue sin llegar y Okazaki continúa sin poder entrenarse con el resto del plantel, al que ya conoce desde el pasado jueves cuando llegó a la concentración en Estepona.

A lo largo de la tarde de ayer existió cierto optimismo en el club costasoleño con que llegara definitivamente el documento firmado por el presidente, pero finalmente eso no se produjo y habrá que esperar a que sea hoy el día definitivo del anuncio del fichaje.

El entendimiento entre el club y el jugador es total desde hace días. Llegó a Málaga el miércoles, pasó reconocimiento médico el jueves y posteriormente se marchó a Estepona para conocer a los que iban a ser sus nuevos compañeros, y ya el viernes incluso se dejó ver con la indumentaria malaguista en el amistoso disputado frente al Algeciras en el Nuevo Mirador. Solo falta, por tanto, que el propietario de la entidad de La Rosaleda estampe su rúbrica sobre el papel para que su incorporación pueda ser oficial. Sin embargo, habrá que esperar al menos a hoy lunes para que eso ocurra.

Lo extraño de todo esto es que Al Thani era total conocedor de la operación y había dado su visto bueno para que siguiera su curso, pero una vez todo cerrado, el propietario del Málaga CF está retrasando el anuncio. Mientras la firma no esté sobre el papel, Okazaki no podrá ponerse a la órdenes de Víctor junto al resto del plantel.

De momento, el futbolista japonés está siendo paciente y confía en la palabra de José Luis Pérez Caminero y Joaquín Jofre de que todo va por buen camino y la rúbrica llegará, pero su calma no es infinita. Jugar en España es su sueño y el club elegido es el Málaga, no obstante, el nipón no esperará eternamente y el fichaje debe cerrarse en las próximas horas para que no corra peligro de que su representante, con el que llegó a Málaga, se lo lleve a otro club. El Torino y algún que otro equipo alemán están interesados en hacerse con sus servicios.

En la tarde de ayer no hubo novedad al respecto y hoy debe ser un día clave, esperemos que para bien. En la entidad siguen preparados para confirmar su fichaje en cuanto tengan el «OK» definitivo, y apuntan que puede ser en cualquier el momento.

Okazaki es posiblemente el fichaje más «estilo Al Thani» de las últimas temporadas, y encima llega libre, de ahí que extrañe aún más dentro del club su pasividad para poner el broche final a la operación.

Más allá del rendimiento deportivo que puede ofrecer -ya ha demostrado grandes cosas con el Leicester, con el que fue campeón de la Premier League y con la selección japonesa- su llegada ha despertado gran interés en el país del sol naciente y abriría al Málaga un nuevo mercado por explotar.

Uno más en Estepona



Shinji Okazaki continúa en la concentración del Málaga CF en Estepona como uno más. Ayer regresó el resto del plantel, con las novedades de Munir y Seleznov, y el delantero nipón seguía en el hotel de concentración inmerso en la dinámica de actividades, con la salvedad de que no puede ejercitarse con el resto del equipo al no disponer todavía de su contrato firmado por Al Thani.