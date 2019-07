Ontiveros presiona a Al Thani

Calleja, entrenador del Villarreal: «Estamos deseando que se incorpore lo antes posible».

Ultimátum de Javi Ontiveros al jeque. El todavía jugador del Málaga CF ha enviado un mensaje al propietario catarí para que firme de una vez por todas su traspaso al Villarreal, que lleva semanas acordado a expensas de la rúbrica de Al Thani. Al marbellí, que sigue en Estepona junto al resto de sus compañeros, se le está acabando la paciencia y ha comunicado a Al Thani, según informó Radio Marca Málaga ayer, que o le vende ya al conjunto castellonense o se quedará en el Málaga y se marchará gratis dentro de un año.

Ontiveros solo quiere ir al Villarreal. La única intención del futbolista es abandonar la entidad blanquiazul dejando unos 7 millones en las arcas de Martiricos y poner rumbo al «submarino amarillo», equipo con el que ya tiene todo acordado. Así, le ha trasmitido al jeque Al Thani que no irá a otro conjunto que no sea el groguet. Por tanto, existen ahora mismo únicamente dos opciones sobre la mesa: traspaso al Villarreal o que Ontiveros se queda en Málaga en su última temporada de contrato, no renueve y sea libre a partir del mes de enero para firmar un nuevo contrato con otro equipo.

En términos deportivos, la continuidad de Ontiveros otra temporada más en la Costa del Sol sería maravillosa. Se convertiría de nuevo en uno de los estandartes del equipo en su segundo intento por lograr el ascenso a LaLiga Santander, pero, por desgracia, la presencia del extremo marbellí en el Málaga 2019/2020 se antoja imposible por motivos económicos. En este caso, la ficha del futbolista no es un impedimento para que se quede, ni tampoco tiene una cláusula de salida como los Jony, Fede Ricca o Michael Santos, sin embargo, el motivo de su obligada marcha no es otro que el de dejar un buen puñado de millones de euros necesarios en las arcas de la entidad.

El Málaga necesita vender y obtener un buen dinero en traspasos y ahora mismo Ontiveros es el único activo de la plantilla por el que puede sacar un buen pellizco, concretamente unos 7 millones de euros. El club costasoleño tiene que elevar su presupuesto con las ventas para poder armar su nuevo proyecto y eso obliga a una resolución rápida, antes de que el Villarreal o el propio Ontiveros terminen de hartarse.

El propio entrenador del Villarreal y exjugador del Málaga CF, Javi Calleja, habló ayer en una entrevista concedida a Superdeporte y aseguró que espera ver a Ontiveros pronto en su equipo: «Está muy avanzado todo y estamos deseando que se incorpore lo antes posible. Parece que solo falta la firma del jeque».

Las exigencias de Al Thani

Como en otras muchas operaciones de entrada y salida de jugadores que están ahora mismo paralizadas, Al Thani tiene la última palabra y están a expensas de su firma para poder concretarse. Días atrás, fue el propio dirigente catarí el que contactó con Ontiveros para mostrarle sus exigencias al Villarreal si querían que el acuerdo llegase a buen puerto, unas exigencias que dificilmente ningún club iba a aceptar: una opción de recompra en caso de que el Málaga quiere repescarlo con una cifra tras la primera temporada de solo un millón de euros superior a la venta pactada y además mantener el 50% de la propiedad del jugador, para sumar otro ingreso en una futura venta.