Segundo empate con debut de Okazaki y estreno de Ontiveros

Segundo test del Málaga CF en pretemporada y segundo empate. El conjunto de Víctor, con las novedades del canterano Juande y del recién fichado Okazaki, se desplazó hasta las instalaciones del estadio José Burgos Quintana de Coín para medirse al Córdoba, descendido esta pasada campaña a Segunda División B. Para este choque, se vendieron todas las entradas puestas a la venta, así que más de 800 personas vivieron en directo el primer amistoso de los blanquiazules en la provincia de Málaga.

Los primeros compases del encuentro se rigieron por la imprecisión, a ambos equipos les faltaba ritmo y organización. Las ocasiones fueron pocas, pero al filo del primer cuarto de hora de partido, Juanto batió a Kellyan y adelantó a los blanquiverdes.

Hasta el minuto 25 de encuentro no llegó el primer tiro a puerta del plantel malaguista, pero el balón acabó atajado por el meta del Córdoba. A la contra, los visitantes lograban colocarse en el área de Kellyan mientras que al Málaga le costaba retener en balón cuando pasaba los tres cuartos de campo. Hicham lo intentaba por la derechano encontraba espacios ni compañeros desmarcados ante la presión defensiva del Córdoba.

Después del parón para paliar el calor, entró en escena y el primer y por ahora único fichaje del Málaga: Shinji Okazaki. El japonés empezó a calentar pocos minutos después de que arrancase el encuentro, Víctor Sánchez del Amo no quiso esperar mucho más para poner en acción a su nuevo delantero centro. No fue casualidad que la segunda acción realmente peligrosa del equipo de Martiricos al área de Becerra llegase desde los pies del nipón, pero Michael Santos no logró rematarlo. Poco después, Mula intentó a asistir al japonés en el pico del área chica sin demasiada precisión. Sin mucho más, el encuentro se fue al descanso con ventaja por la mínima para el club cordobés.

Ya en la segunda mitad, el técnico del Málaga hizo un giro en el guión y alineó a los experimentados Renato, Cifu, Juankar, Munir o Keidi.

Con esta alineación, el equipo mostró otra cara, con más garra y más intensidad. Así, tras una falta sobre Okazaki, Renato estuvo a punto de poner el empate, pero ni al primer disparo ni en el rechace se logró batir a Beccera. Al término de la jugada, Víctor quiso dar descanso a Okazaki y sacó al terreno de juego a Javier Ontiveros.

A lo largo de la segunda mitad, la presión del Córdoba se fue difuminando mientras que los blanquiazules continuaban apretando. Así llegó el tanto del empate desde las botas de Hugo en torno al minuto 66. Las tablas en el marcador reactivaron al Málaga y Cifu o Renato seguían acechando a Becerra con peligro, incluso Adrián intentó un remate de cabeza infructuoso.

Pese a varios sustos que dio el Córdoba en el último tramo del encuentro, salvados por Kellyan y la defensa del Málaga, el plantel malaguista dio la cara y buscó en sendas ocasiones el tanto de la victoria. Finalmente no llegó, pero los de Víctor mostraron una cara más competitiva. La próxima prueba, el jueves, ante el recién ascendido Mallorca.

El gol del Málaga