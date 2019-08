Dónde ver el Málaga CF en la temporada 2019/2020

Los aficionados que quieran seguir a través de la pantalla al Málaga CF en la nueva temporada 2019/2020, de LaLiga SmartBank, desde hace unos días nuevo nombre de la Segunda División, tienen varias opciones para ver los partidos de los blanquiazules. A las ofertas de los años anteriores, se ha sumado una nueva de la mano de Mediaset España, aquí toda la información:

Mitele PLUS

Tanto los partidos de Primera como los de Segunda División podrán seguirse a través de esta nueva plataforma. Mediaset España anunció que ofrecerá prácticamente todo el fútbol a través de esta nueva oferta, además de la Champions League y la Europa League de esta nueva temporada. Los aficionados malaguistas que quieran seguir a su equipo a través de mitele PLUS pueden contratarlo abonando 30 euros los tres primeros meses. Además se ofrece mitele PLUS LaLiga por 19,99 euros al mes y mitele PLUS Liga de Campeones por 16,99 euros cada mes.



Movistar



Durante los últimos años, Movistar viene siendo la operadora reina en el fútbol español. La opción más asequible para seguir al Málaga en esta temporada a través de esta plataforma es el paquete Fusión Selección con LaLiga 100Mb, que por 85 euros ofrece LaLiga SmartBank (Segunda División) y LaLiga Santander, además de los canales exclusivos de Movistar, paquetes de series, y conexión a internet de fibra, entre otras características. Si a este paquete le sumas 20 euros más, o sea, 105 euros al mes, también incluye los partidos de Champions League, y si se prefiere una opción más completa, por 140 euros al mes, Movistar ofrece Primera y Segunda División de LaLiga, Champions League, Europa League, Premier League y la Bundesliga.



Orange

Esta operadora ofrece todos los partidos para que los aficionados blanquiazules puedan seguir la temporada de su equipo. Por 72,85 euros al mes, la plataforma ofrece todos los partidos de Primera y Segunda División, a lo que ya van subiendo los precios si se quiere seguir también la Champions y la Europa League.



Gol

Al igual que la temporada pasada, Gol retransmitirá dos partidos en abierto por jornada de Segunda División, uno el sábado y otro el domingo.