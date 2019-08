El Villarreal se cansa de esperar a Al Thani

La paciencia es una de las grandes virtudes que distingue al hombre pero a Fernando Roig Negueroles se le está empezando a agotar. El Villarreal alcanzó un acuerdo con la dirección deportiva del Málaga y con el propio Javier Ontiveros para el traspaso del extremo marbellí con quien se alcanzó un acuerdo por cinco temporadas y alrededor de siete millones de euros para el conjunto de la Costa del Sol. Todo estaba listo para la firma del contrato de venta... pero Al Thani ha ido dando largas y largas al asunto ante el desespero del propio jugador y del propio Caminero, responsable de la planificación deportiva, según informa Superdeporte en su edición de hoy.

Javi Calleja, como reconoció en una entrevista a este medio, espera la llegada de Ontiveros para cerrar definitivamente la plantilla. Se confiaba que pudiera llegar a la concentración de Bad HÄring durante los 12 días de la estancia en Austria, pero la indefinición del presidente del Málaga lo impidió. De tal forma, que el Villarreal no está dispuesto a variar más la última propuesta presentada y tampoco a esperar indefinidamente la respuesta de Al Thani. No hay una fecha marcada explícitamente, pero en la mente del consejero delegado no está el de dilatar la resolución del tema Ontiveros. Incluso se podría cerrar la plantilla aunque no se produjera su fichaje, puesto que la actual plantilla posee mimbres y jugadores suficientes para partir el próximo 17 de agosto contra el Granada con absolutas garantías, aunque el plazo para la inscripción de jugadores concluye el 2 de septiembre en España.