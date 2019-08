Juankar: "Lo importante son las sensaciones, no los resultados"

Juankar, uno de los veteranos del vestuario blanquiazul, atendió a los medios del club tras el encuentro frente al Mallorca y restó importancia a la derrota en un encuentro de preparación y valoro más las sensaciones y el buen partido que hizo el equipo durante muchos minutos. «Seguimos cogiendo sensaciones. La primera parte del equipo ha sido muy buena, ya en la segunda se nota la acumulación de trabajo. Lo positivo de esto es que es pretemporada, y son buenas las sensaciones en la primera parte y parte de la segunda», afirmó.

Okazaki, único fichaje blanquiazul, se encuentra totalmente integrado y el madrileño asegura que ha caído de pie en el vestuario. «Bien, se ha integrado muy bien. Si algo tiene el grupo es que hay muy buen rollo dentro y pienso que hay buenos jugadores y buenas personas, que también es importante», dijo sobre el delantero nipón.

Pese al buen juego, la pega en estos primeros partidos es que los de Víctor Sánchez del Amo solo han logrado un gol en tres encuentros. «Falta ese gol y acabar bien las jugadas que nos cuesta generar. Pero lo importante ahora son las sensaciones, no los resultados», esgrimió.

En cuanto a los canteranos, el lateral zurdo explica que les ve con muchas ganas y muestra cómo los veteranos han de ayudar para que se sientan parte del grupo. «Bien, los canteranos siempre suben con ganas, aquí estamos los más «viejos» para ayudarles como me ayudaron a mí cuando era joven y subía con el primer equipo. Intentamos hacer que se sientan como en casa», aseveró.

Termina la primera fase de la pretemporada en Estepona y Juankar hace balance: «El balance de pretemporada diría que «muy cansad», pondría como titular, pero es lo que hay. No vale quejarse ni valen excusas, ese trabajo nos viene bien para empezar la temporada al cien por cien. ¿Liga? Ya está ahí, el tiempo pasa rapidísimo y a intentar coger ese punto para competir y a tope».

Por último, refiriéndose a su estado personal, el jugador blanquiazul asegura haberse encontrado bien físicamente en estas tres primeras semanas de trabajo grupal. «Bien, me encontré bien. Me vino bien ese parón de verano y me encuentro perfectamente. Espero seguir cogiendo chispa y no perder la velocidad», concluyó Juankar.