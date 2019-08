Los pequeños accionistas del Málaga CF: "Al Thani, hasta aquí hemos llegado"

La Asociación de Pequeños Accionistas (APA) del Málaga CF hizo público este sábado un comunicado muy crítico con la gestión del propietario y presidente del club, el jeque catarí Abdullah Al Thani, del que dice que ha venido a servirse del club y a ensuciar el nombre de la ciudad.

"Has venido a servirte de nuestro equipo, a ensuciar el nombre de nuestra bendita ciudad, a vivir de él", apunta el escrito de este colectivo de malaguistas, que asegura que "el club paga las viviendas" donde viven los hijos de Al Thani, "los coches que usan, sus sueldos por un 'trabajo' a todas luces insuficiente e improductivo y cuántos caprichos y despilfarros acontecen".

El Málaga, no puede inscribir jugadores a falta de quince días para que comience el campeonato debido a que no cumple el control económico exigido por LaLiga, situación que permanece bloqueada por el peculiar 'modus operandi' de Al Thani, que no autoriza o ralentiza los movimientos que estudia la dirección deportiva al frente de la cual está José Luis Pérez Caminero.

La APA, ante esta situación, añade en su comunicado que el propietario de club no se "merece" el título "de señor" porque "sistemáticamente perjudica con su acción e inacción al equipo".

"Al Thani, hasta aquí hemos llegado. Se ha trazado una línea en el suelo y nosotros siempre estaremos frente a ti, en aquel lado donde tú no estés", destacó el escrito de los accionistas minoritarios.