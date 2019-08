Al-Thani sigue enrocado en la venta de Ontiveros

MÁLAGA C. F.

Al-Thani, propietario del Málaga CF, se niega a vender a Ontiveros en las condiciones fijadas. MÁLAGA C. F.

Al-Thani sigue en sus trece y se niega, de momento, a la venta de Ontiveros al Villarreal. La dirección deportiva con Caminero al frente llegó hace ya semanas a un acuerdo con el club castellonense para el traspaso del jugador, sin embargo, el propietario de la entidad de Martiricos no ve con buenos ojos la oferta realizada y continúa enrocado. Desde hace días no hay ninguna novedad al respecto, y esa es precisamente la mala noticia a menos de dos semanas de que el conjunto blanquiazul arranque la competición oficial.

La venta de Ontiveros, entre otras cosas, es necesaria para que el Málaga cuadre sus cuentas y pueda confeccionar la plantilla del próximo curso dentro de los límites exigidos por LaLiga, y a 12 días del debut en Santander y a menos de un mes para que cierre el mercado, el catarí se niega a vender a Ontiveros en las condiciones pactadas, 7,5 millones de euros.

Caminero, en la presentación oficial de Okazaki, aseguró que su decisión estaba tomada y que era el turno de mover ficha de Al-Thani, que exige para llegar a un entendimiento unas condiciones imposibles de que ningún equipo acepte -una opción de recompra por solo un millón más el próximo verano y el 50% de una futura venta-.

Mientras tanto, desde Villarreal apuntan que a los dirigentes amarillos se les está empezando a agotar la paciencia y aseguran que el club groguet no moverá un dedo más. Para ellos no es un fichaje en torno al que gire su proyecto y no tienen inconveniente en esperar a cerrar el acuerdo con el jugador en enero, cuando el marbellí ya sería libre para negociar con cualquier club y marcharse sin dejar un euro el próximo verano.

A Al-Thani ya le han explicado por activa y por pasiva que la venta del canterano blanquiazul es necesaria para la viabilidad del proyecto deportivo y ahora la pelota está en su tejado mientras el tiempo juega en contra del Málaga.

Retrasos en los plazos del litigio

Al-Thani tiene muchos frentes abiertos y uno de ellos es el juicio con BlueBay por dilucidar a quién pertenecen al 49% de las acciones del propietario catarí. El veredicto dio la razón a la empresa hotelera y ahora el catarí debe reclamar, pero no lo tendrá que hacer hasta septiembre, después de que el juez que lleva el caso no haya entregado antes de agosto el escrito aclaratorio que solicitó su abogado. Una vez reciba el comunicado, tendrá 20 días hábiles para presentar el recurso. La sentencia en firme puede tardar todavía un año.