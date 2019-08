Fernando Roig se pronuncia sobre Ontiveros

Durante la rueda de prensa de presentación de Zumbo Anguissa, el presidente Fernando Roig, comentó ante los medios de comunicación castellonenses cómo se encuentra la tratativa para la incorporación de Javier Ontiveros al submarino amarillo. El dirigente corroboró que están a la espera de que el Málaga, y en última instancia el jeque Al-Thani, les dé una respuesta firme.

Al ser preguntado, Roig expresó que el extremo marbellí es "muy interesante" pero que no sabe cómo está la situación en concreto. "No se si se hará o no se hará, si contestará o no contestará, si ha contestado o no ha contestado, pero es complicada la comunicación y de momento nosotros seguimos nuestro camino que es jugar el partido de mañana en La Nucia, y preparar la temporada para jugar el primer partido contra el Granada".

Mientras tanto, Ontiveros continúa trabajando a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo en esta pretemporada. Asimismo, en la presentación de Okazaki, José Luis Pérez Caminero ya destacó que él ya había tomado una decisión sobre el futuro del futbolista marbellí. La última palabra, como en todas las operaciones, la tendrá el propietario catarí del Málaga CF.