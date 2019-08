Al-Thani llama a la calma

Ante la paralización en las operaciones de salida y entrada del Málaga CF y la situación de incertidumbre que rodea a la entidad de Martiricos, el propietario del club ha lanzado esta mañana un mensaje para intentar calmar a la afición. Una vez más, Twitter ha sido el canal elegido para ponerse en contacto con los malaguistas.



Al-Thani, a través de su perfil oficial en esta red social, ha reconocido que "es un momento difícil" para el club, aunque está convencido de que la situación se revertirá en breve. "Mi mensaje para todos. Sé que es un momento difícil, pero solucionaremos todo pronto. Por favor, no os preocupéis en absoluto. Dios está con nosotros", estas fueron las palabras concretas del jeque.





My message to everyone

I know it's difficult moment

But Everything we will solve it soon

And please do not worry at all

God with us ????