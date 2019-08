Unos 300 aficionados malaguistas se unen en La Rosaleda contra Al-Thani

Los aficionados del Málaga CF tomaron este miércoles los aledaños del estadio de La Rosaleda con un mensaje claro: están cansados de cómo el jeque Al-Thani está gestionando al conjunto de Martiricos en los últimos meses.

A principios de esta semana, varios de los grupos más destacados de las gradas de La Rosaleda, liderados por Fondo Sur 1904, convocaron una manifestación en torno al templo malaguista para mostrar su rotundo desacuerdo con las acciones, y sobre todo la falta de las mismas, del máximo dirigente de Málaga CF. Fue la segunda concentración organizada en las últimas semanas, aunque la primera celebrada en el centro de la ciudad tuvo mucho menos repercusión y asistencia.

A partir de las ocho de la tarde, incluso algunos minutos antes, los seguidores blanquiazules se dieron cita en la recta de Tribuna, punto de encuentro emblemático de la afición del conjunto de Martiricos.

Desde Fondo Sur 1904 se han declarado «cansados de la nefasta gestión que está realizando el presidente Al-Thani» e incentivaban al resto de malaguistas a «echarse a la calle y defender lo que es suyo». En este mismo sentido también se expresaron los integrantes de la Asociación de Pequeños Accionistas así como la Federación de Peñas Malaguistas. Aseguraron su presencia en la manifestación de ayer para recordar a Al-Thani su «desacuerdo ante la gestión que, como máximo responsable de la entidad, está llevando a cabo al frente de la nave malaguista».

A todos estos detalles hay que sumarle un ingrediente más: el comunicado oficial que lanzó el propio Málaga CF el jueves el que pedía a los seguidores paciencia y confianza en el propietario del club. Pero la respuesta a este escrito la dieron las 300 personas aproximadamente que se dieron cita en la recta de Tribuna a las ocho de la tarde.

Aunque tuvieron que pasar unos veinte minutos hasta que la concentración alcanzase el cénit, poco después un representante de Fondo Sur 1904 tomó la palabra. «Llevamos un verano bastante parado, esto no puede seguir así, estamos a una semana de que comience la Liga, no hay movimiento, no sabemos si el objetivo del equipo es el ascenso o la permanencia y aquí hemos venido a mostrar nuestro descontento hacia la gestión del presidente, está demorando muchas firmas de altas y bajas y venimos a mostrar nuestros descontento», alegó el aficionado. En general, realizó un resumen de todas las razones que han motivado a este sector del malaguismo a hacerse oír a través de la manifestación.

Poco después, comenzó una marcha hasta la zona de parking por la que entran y salen los autobuses del estadio en días de partido. La caminata fue en todo momento muy ordenada, las fuerzas policiales aseguraron el orden en todo momento. Sin ningún tipo de percance o altercado, la marcha continuó mientras los malaguistas cantaban consignas como «Al-Thani vete ya», «Málaga somos nosotros» o «Al-Thani, bájate el sueldo».

Después de la caminata, ya en torno a las nueve de la noche, los grupos de seguidores del Málaga que se habían concentrado en las inmediaciones del tempo blanquiazul comenzaron a dispersarse de manera ordenada.

La situación en la entidad de Martiricos sigue siendo complicada. A falta de solo una semana para el arranque del nuevo periplo liguero en Segunda División, el club todavía no cuenta con el permiso de LaLiga para inscribir a nuevos jugadores, aunque el único fichaje por el momento es el de Okazaki. El mercado estival de fichajes se mantendrá abierto hasta el próximo día 2 de septiembre, pero la competición oficial está fijada para el 17 de agosto y Víctor Sánchez del Amo aún no sabe con qué efectivos contará. Para solventar la situación, Al-Thani debe hacer en días lo que no ha hecho en meses.