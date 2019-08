Ni caras nuevas ni gol para empezar la temporada 19/20

El once titular del último choque amistoso que disputó el Málaga CF, el pasado sábado ante el Cádiz en el Carranza.

El once titular del último choque amistoso que disputó el Málaga CF, el pasado sábado ante el Cádiz en el Carranza. Málaga CF

Casi a mediados de agosto, es probable que aún haya gente que no haya comenzado sus vacaciones de verano, o las esté empezando. El fútbol, por el contrario, arrancará en cuestión de días a pleno rendimiento. Aquí, en la capital de la Costa del Sol, entre terral y preparativos para la Feria, el Málaga CF encara el inicio de su segunda campaña en LaLiga Smartbank con varias incógnitas. Demasiadas. Faltan solo cinco días para que el conjunto de Víctor Sánchez del Amo eche a rodar, el estreno será el sábado a las seis de la tarde en el Sardinero frente al Racind de Santander.

Quizá son muy pocos días para revertir una situación que lleva meses bloqueada. Ahora sí que sí, aunque el mercado no cierre hasta el próximo dos de septiembre, la competición arranca sin excepciones. Y en un torneo tan largo y exigente como la Segunda División, cada partido cuenta y cada punto puede resultar decisivo al llegar al mes de junio.

La plantilla blanquiazul no cuenta con ninguna cara nueva más que la de Shinji Okazaki. Jugador que, además, por el momento no ha podido ser inscrito en LaLiga. El Málaga aún debe reajustar cuentas para cumplir con el límite ecónomico establecido. Por ello, a día de hoy Víctor aún no sabe con quién se presentará el sábado en Santander. A falta de fichajes, el técnico madrileño ha basado la pretemporada en dar minutos y oportunidades a los canteranos blanquiazules. Además de Keidi Bare, que ya logró hacerse hueco en el primer equipo en esta pasada temporada, este verano han cobrado protagonismo jóvenes como Hugo, Ramón o Cristo.

En cuanto a salidas, todo se mantiene igual. No se han culminado los detalles finales de la marcha de Jony al Lazio, las negociaciones con el Villarreal por Ontiveros siguen paralizadas, el futuro de N'Diaye está en el aire, José Rodríguez sigue a la espera del visto bueno definitivo de Al-Thani para incorporarse al Málaga y los jugadores con fichas más altas continúan en las filas blanquiazules.

Falta de gol



En cuanto al balance de la pretemporada, los resultados no son los más halagüeños. En cinco partidos, el Málaga CF solo ha logrado cosechar una victoria, el 1-0 de la semana pasada ante la UD Melilla, equipo de Segunda División B. El resto, un empate a cero contra el Algeciras y a uno frente al Córdoba, además de las derrotas por 0-2 ante el recién ascendido Mallorca y el 1-0 del pasado sábado en el Carranza contra el Cádiz.

Incluso Lombán, al término del enfrentamiento en el Carranza, afirmó que ha sido una pretemporada «un poco extraña en todos los sentidos» y quiso agradecer a la afición malaguista por el apoyo «a pesar de toda la incertidumbre».

Los de Víctor acaban el verano con dos empates, dos derrotas, una victoria y una alarmante falta de gol. El plantel es capaz de generar situaciones de peligro, no demasiadas, pero aún así falta precisión, acierto y olfato en los últimos metros. El Málaga necesita a un hombre que pueda acompañar a Okazaki en la delantera blanquiazul. El japonés es un buen asistente, solo quedaría un «9», un delantero centro con el que el equipo pueda dar un salto de calidad.