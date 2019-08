Pepe Mel estalla ante una situación similar a la del Málaga CF

El Málaga CF no es el único equipo de su categoría que está atravesando una fase complicada. La UD Las Palmas, o el Granada recién ascendido a Primera, recibieron hace unas semanas un comunicado de LaLiga en el que les advertían que no podrán inscribir a los jugadores que hayan fichado en este verano porque no se ciñen al límite económico que marca la organización futbolística española.

En este sentido, el técnico del conjunto canario, Pepe Mel, ha pedido explícitamente a los dirigentes de Las Palmas que resuelvan con la mayor celeridad posible esta traba.

«Hay jugadores que no están inscritos, que no tienen ficha: Kirian. Alex Suárez, Drolé... Tengo que esperar a ver con quién puedo contar o con quién no. ¿Fichaje de Viera? Si no hemos inscrito a Drolé, imagínense cómo vamos a inscribir a Jonathan Viera, ni a Lionel Messi si viniera. Vamos a solucionar nuestros problemas y luego hablemos de los fichajes. Tenemos gente aquí que no podemos inscribir por lo tanto... No estoy molesto, es que no dependen de mí, tengo otras cosas en las que pensar, porque viene el partido de Huesca y quiero saber los jugadores con los que cuento. En una semana empieza la liga, no hay otro remedio que saber con cuántos contamos. A día de hoy tenemos 17 fichas inscritas y no podemos competir así», destacó Mel.

En la entidad de Martiricos todavía nadie ha realizado ninguna declaración similar. El entrenador del club, Víctor Sánchez de Amo, hace varias semanas que no realiza declaraciones públicas. Pero lo cierto es que la situación del Málaga es bastante parecida, por no decir idéntica, a la del conjunto canario.

A finales de esta semana, cuando el entrenador madrileño comparezca ante los medios en la rueda de prensa previa al partido contra el Racing, podrá mostrar su postura al respecto.