Tighadouini se incorpora al Málaga hasta que resuelva su futuro

Hasta el pasado fin de semana, Adnane Tighadouini era el único futbolista con contrato en vigor con el Málaga CF que seguía sin incorporarse a la disciplina blanquiazul. Jony también tiene contrato con el conjunto blanquiazul y no está en Málaga, pero su caso es distinto porque ya lleva semanas trabajando y jugando amistosos con el Lazio

Tighadouini, por su parte, contaba con el permiso del club de Martiricos para ausentarse para resolver su futuro, ya que con anterioridad se le comunicó que no estaba dentro de los planes de Víctor Sánchez del Amo para afrontar la temporada 2019/2020.

A la espera de solucionar esta situación y poder encontrar un equipo que quiera contar con sus servicios, el holandés de origen marroquí ya ha vuelto en la capital costasoleña y está trabajando, aunque en solitario y en el gimnasio, no con el resto del grupo.

La salida definitiva de «Tigha» del Málaga CF llevaba semanas gestándose y el adiós definitivo llegó a estar muy cerca. Todo apuntaba a que se marcharía traspasado y se desvincularía definitivamente del equipo blanquiazul pese a tener vinculación con el mismo hasta el verano de 2020.

No obstante, las negociaciones que tenía abiertas no han llegado a buen puerto y, por ende, el jugador ha vuelto para entrenar con el Málaga.

El extremo de 26 años recaló en el conjunto boquerón hace ya cuatro veranos, en 2015. Lo hizo procedente del NAC Breda y por un millón de euros aproximadamente. A partir de ese momento, la relación entre jugador y club se ha ido uniendo y separando en diferentes ocasiones. 2015 fue la única pretemporada que Tighadouini realizó al completo y se entrenó como uno más.

En los cuatro veranos consecutivos, el jugador siempre ha vuelto a la capital costasleña a sabiendas que estaba en la lista de los descartes. Así ha ido sucediendo en 2016, 2017, 2018 y este mismo año.

Tighadouini es un jugador que nunca ha terminado de cuajar en el proyecto del Málaga, desde la misma temporada de su fichaje no ha conseguido tener continuidad, ni regularidad. Tampoco lo ha logrado en los equipos en los que ha estado cedidos, como son Kayserispor, Vitesse, Twente y Esbjerg. Este último equipo tenía en la cesión una posible opción a compra que no quiso ejercitar. Los primeros meses del extremo en el equipo danés fueron complicados pero en el arreón final de la campaña despuntó. Algo que no le sirvió para permanecer en el equipo.

En el Málaga, la opción que se baraja con Tighadouini es la de un traspaso con el que la entidad blanquiazul pueda ahorrarse la ficha y su amortización. Esta sería la solución más ventajosa para el Málaga CF. Otras opciones serían una nueva cesión y que el próximo verano se marche definitivamente libre o una rescisión.