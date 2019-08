Al-Thani: "El Málaga no va a desaparecer, no lo permitiré"

El propietario del Málaga CF, Abdullah Bin NasserAl-Thani ha roto su silencio en Marca, en una entrevista realizada en Londres y publicada este miércoles. El jeque, acostumbrado a no hacer comparecencias públicas, más allá de sus misteriosos tuits, ha querido "aclarar algunas cosas que están sucediendo en nuestro club".

Al-Thani, que no se deja ver mucho por la Costa del Sol, lo primero que quiso señalar en la entrevista es que no tomó los mandos del club de Martiricos, allá por 2010, para lucrarse. "Quiero dejarle claro a la gente que el Málaga es mi familia, mi sangre, que no estoy aquí para ganar dinero, que no voy a vender el club al mejor postor. El Málaga CF no es un juguete para mí. Por eso, pese a que tengo otras empresas, estoy trabajando 24 horas al día, y mi teléfono está abierto siempre. No paro, no duermo para salvar esta situación", comentó el catarí.

Con respecto al bloqueo en los movimientos de entrada y salida de jugadores de este mercado de fichajes, el jeque aseguró que no firma cualquier traspaso porque quiere "lo mejor para los jugadores" y que "no voy a permitir" que algunos clubes se quieran aprovechar de la delicada situación por la que está pasando el conjunto blanquiazul. "Hay agentes que me presionan para que firme la salida ya, y yo busco mejores condiciones. Es verdad que se está demorando todo, pero en los próximos dos días vamos a certificar las primeras ventas o cesiones, en este caso para ahorrarnos el salario y no perder la propiedad si volvemos a Primera".

En esta dirección, y aunque en la rueda de prensa de Okazaki Caminero lanzase varios mensajes en los que parecía dar un tirón de orejas al propietario, el jeque confirma que "la gestión del club podía haber sido mejor" pero que trabajan en conjunto para mejorar. "No me quiero saltar a nadie. En fin, ahora es tiempo de no tensar la cuerda y sí de trabajar juntos para salvar la situación", señaló.

Al-Thani, además, está convencido de que "con dos o tres ventas conseguiremos unos 20 millones de euros" y así podrán cuadrar las cuentas para ceñirse al límite económico establecido por LaLiga.

Con respecto a la venta de Ontiveros, el jeque no da demasiados detalles, pero afirma que "a veces las cosas no son como se publican o salen en Twitter". El mandatario reitera que él no ha dilatado ninguna operación que fuera positiva para el club. "Arnau (antiguo director deportivo) me decía que era el más rápido firmando operaciones (risas). Por Ontiveros tenemos otra oferta del extranjero que estamos negociando, pero seguimos en contacto con el Villarreal por si mejoran las condiciones ofrecidas".

Sobre una salida se gestó hace semanas, la de Jony al Lazio en teoría sin dejar ni un euro en las arcas del Málaga, Al-Thani responde que el caso "está en manos de nuestros nuevos abogados". "Nos hemos comunicado con el jugador y la Lazio. Unilateralmente, finiquitaron el vínculo, pero no le vamos a dar el tránsfer internacional. No permitiremos que nos paguen dos millones sólo. Sólo los 12 que fija su cláusula. No nos han respetado. Con Ricca pasó lo mismo, pero al final el Brujas pagará el traspaso [unos tres millones de euros]. Vamos a revisar todo. De ahí, en parte, el retraso que hay".

En cuanto a la delicada situación que vive el conjunto de Martiricos, Al-Thani no quiere hablar de traiciones pero sospecha "de algunos nombres desde 2010 pero no puedo decir más". "Quizá no me dieron la información completa o exacta en épocas de Champions, y otros tiempos. Yo he perdido mucho dinero por ello. Todo lo que invertí. Más de 150 millones, casi 200. Y todo por la mala gestión, por firmar contratos exagerados. Pero da igual. Hace dos años dije, aún estando en Primera, que empezábamos desde cero. Y en ésas estamos. Eso sí, si tengo alguna evidencia de que alguien se lleva un solo euro del club, tomaré acciones contra él y lo devolverá. Seguro".

Con ese balance, el propietario del Málaga afirma que por el momento no invertirá más dinero en el club costasoleño para respetar el fair play financiero y cuadrar cuentas. "En primer lugar, necesitamos estabilizarnos: sanar las cuentas y poder competir este año. Para eso, en junio pasado, una consultora estuvo en Málaga haciéndome un informe y diseñando una estrategia de futuro. Intentaremos hacer, junto a Víctor Sánchez del Amo, que está colaborando con todo, un buen equipo para subir. Luego nombraré un mánager general, una figura que no existe ahora mismo. Será un cambio importante para el futuro. Y, por supuesto, quiero volver a Primera división y luego a la Champions. Ésa es la estrategia que trataremos con el nuevo mánager general", ese es el futuro que Al-Thani le augura a su equipo.

Asimismo, está convencido de que el Málaga no desaparecerá: "Estoy más preocupado que nadie, y resolveremos todo en cuanto vendamos jugadores. Recaudaremos unos 20 millones de euros en solo unos días. No va a desaparecer. No lo permitiré":

Al-Thani también afirma que La Academia "siempre ha sido un sueño, desde el primer día, y va a ser una realidad". Pero advierte que "no se ha empezado a construir porque los que nos iban a comprar los terrenos del Viso se han demorado. Ese dinero se usará en la Academia. Los contratos están ya firmados. La Junta se demoró mucho también en darnos el permiso. Las cosas son lentas en Andalucía".

Respecto al proceso judicial con BlueBay, el jeque destaca que no venderá el club a la ligera "porque es parte de mí". "Cuando estábamos arriba recibí una oferta de 450 millones de euros... y no lo vendí. Hace un mes he recibido otra. No quiero vender. El Málaga es mi vida, mi corazón. La gente debe entender eso. El Málaga no es una inversión financiera para mí. Confío en la justicia española. No es de sentido común que le den el 49% de las acciones por sólo un euro. No contemplo un escenario distinto a que el juez me dé la razón finalmente", apuntó el catarí.

El jeque también fue preguntado por qué no visita Málaga con más asiduidad, su respuesta fue que ama la ciudad y que volverá pronto. "Pero Peter Lim tampoco va por Valencia y no pasa nada. Y yo me implico más que muchos dueños".

Por último, mandó un mensaje a los aficionados que la pasada semana se dieron cita en La Rosaleda para manifestarse contra la gestión que él mismo está realizando en los últimos meses. "Les digo que revisen la historia del club, antes de llegar nosotros también. Por eso, nos deben respetar. Ahora estamos mal, pero también estuvimos en Champions y ellos disfrutaron mucho. Que recuerden quién defendió al club cuando nos excluyeron de Europa; o cuando nos apartaron de cuartos de Champions (en el partido contra el Dortmund); o cuando nos dijeron que Míchel, nuestro entrenador, se iba a vender contra el Barça por un millón de euros para favorecer al Madrid... Nadie nos defendió. Que los malaguistas vean lo bueno y lo malo. Y que volveremos a estar arriba, intentando disfrutar de la Champions un día. Juntos lo podemos conseguir. Pero lo primero, ahora, es estabilizar la situación para poder hacer un buen equipo que suba".