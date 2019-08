Alexis Ruano, un malaguista en el Racing de Santander

En el estreno de la nueva temporada de LaLiga SmartBank, el Málaga CF visitará a un Racing de Santander «malagueñizado». En las filas del conjunto cántabro militan Alexis Ruano y Rafa de Vicente.

Ruano llegó la semana pasada al equipo de Santander después de desvincularse con el Al-Ahli de Arabia Saudí, el último conjunto en el que ha jugado.

En un comienzo tan especial como ante el Málaga, Alexis Ruano no esconde el gran cariño que guarda por su equipo. «El Málaga es siempre un equipo de Primera. Por circunstancias le toca estar en Segunda y siempre le he deseado lo mejor, porque soy malagueño. Pero este fin de semana no hay colores, me toca defender lo mío, y a partir de la semana que viene que tenga toda la suerte del mundo», comentó el futbolista.

El que fuera canterano malaguista ha vuelto al fútbol español después de este último periplo internacional en Arabia Saudí. Alexis, de 34 años, se formó en el Málaga hasta debutar en Primera División. También ha pasado por otros clubes como Getafe, Valencia, Sevilla y Alavés. Ahora, probará suerte en el Racing.