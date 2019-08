José Rodríguez: "El Málaga es especial para mí, tengo ganas de jugar ya"

José Rodríguez, segundo fichaje del Málaga CF para el curso 2019/2020, ya ha sido presentado de manera oficial en la sala de prensa de La Rosaleda. El alicantino completó ayer martes su primer entrenamiento a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo y hoy ha vivido su puesta de largo ante los medios de comunicación, ofreciendo sus primeras palabras como jugador blanquiazul: "Creo que el club me quiere, la afición también. Eso es muy importante para mí".

La contratación de Rodríguez se ha dilatado en el tiempo. Las conversaciones con el mediocentro fueron muy duraderas hasta que por fin la operación pudo salir adelante. "Es una situación difícil, le doy las gracias a Caminero. Ha sido muy complicado para mí. Estaba seguro al 100% de esperar al Málaga hasta el último momento", aseguró.

En la rueda de prensa de presentación le acompañó José Luis Pérez Caminero, director deportivo, que aseguró que su contratación ha sido complicada pero posible gracias al esfuerzo del jugador. "Ha sido muy difícil. Le agradecía mucho el esfuerzo que estaba haciendo, hoy ya es una realidad. Ha habido momentos en que creía que se iba a marchar. Conoce la casa, ha estado entrenando solo, eso es muy difícil, te ves un poco aislado. Nos va a aportar su fuerza, ganas, jerarquía. El míster tiene mucha confianza en él", explicó.



José Rodríguez ya estuvo hace tres campañas en Málaga y asegura que este club "es especial". "He sentido mariposas por el cuerpo, tenía ganas de volver. El Málaga es especial para mí. Tengo ganas de jugar ya", explicó.

Aún así, todavía no sabe si el sábado podrá estar inscrito a las órdenes de Víctor Sánchez del Amo: "No sé cómo está el tema de si me pueden inscribir, físicamente no estoy al 100%. He entrado con un preparador físico. El entrenador quiere que coja los mecanismos del grupo. El míster me quiere de 6 o de 8, puedo jugar en ambas posiciones.".

Para el jugador alicantino, el papel de Víctor también ha sido muy importante para decidirse por el conjunto blanquiazul. "Tuve una reunión con Víctor, era lo más importante. Es el que está en el día a día. Mi decisión cambió por la conversación con el míster".

EFE

José Rodríguez asegura que tras su periplo por Holanda es "un jugador diferente" y con un entorno "que me ayuda mejor que antes". Ha elegido el dorsal 10, no parece pesarle la responsabilidad: "Antes de firmar se lo dijo, quería ese número. Quiero ser un líder dentro del equipo. Tengo confianza en mí".

También de sus objetivos personales y los del colectivo en esta temporada 2019/2020. "El objetivo es tener continuidad para seguir creciendo. El ambiente es el mismo, es difícil por la situación que estamos pasando. Dentro del campo no se notó lo que pasa fuera. El objetivo tiene que ser pelear por los puestos de arriba, el año pasado no pudo ser. Hay que intentar estar arriba, es donde se merece estar el Málaga", concluyó.