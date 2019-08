La venta de Santos permitirá al Málaga inscribir nuevas fichas profesionales

Las ventas de Ontiveros y el delantero uruguayo han liberado espacio salarial para que Víctor pueda contar con más efectivos

José Luis Pérez Caminero, director deportivo del Málaga, confirmó durante la rueda de prensa de presentación de José Rodríguez que si finalmente se cerraba la venta de Michael Santos, el conjunto blanquiazul podría inscribir nuevos jugadores de cara al encuentro del sábado frente a la UD Las Palmas. Y así fue. A primera hora de la tarde de ayer, la salida de Michael Santos hacia el FC Copenhague ya era oficial y ahora el club de Martiricos queda pendiente de las directrices de LaLiga para ver con qué jugadores puede contar para el debut en La Rosaleda.

El Copenhague pagará por el traspaso de Santos 2,3 millones de euros, pero cabe recordar que el Málaga solo poseía el 70% del jugador, mientras que el otro 30% pertenecía al River Plate uruguayo, equipo desde el que llegó a la Costa del Sol. Con esas cifras, el club costasoleño ingresará algo más de 1,5 millones de euros y además se ahorrará una ficha elevada. Además, la entidad blanquiazul obtendrá el 10% de la plusvalía de una futura venta.

«En el momento que todo se cierre (ya se oficializó ayer), LaLiga nos dirá cómo quedamos para la inscripción de nuevos jugadores. Tenemos jugadores en el club que no están inscritos, LaLiga te obliga a inscribir esa serie de jugadores. Tenemos jugadores ahora mismo en el club de otras temporadas que tienen contrato, que no están inscritos y que LaLiga nos obliga a inscribirlos. Ellos nos tendrán que marcar las pautas. Tenemos nueve profesionales, hay que intentar inscribir hasta 25 fichas. Queremos tener el mayor número de jugadores hasta completar la plantilla», afirmó.

Así las cosas, y con Ontiveros y Santos ya como pasado blanquiazul, los dirigentes de La Rosaleda seguirán trabajando para contar con el máximo número de fichas profesionales cuanto antes y evitar sobresaltos como el del debut en Santander. Hay jugadores como Iván Rodríguez y Mula, que pasan a tener dorsal de la primera plantilla, y que además cuentan para Víctor, que han de ser inscritos; también Cifu, renovado este verano, y, por supuesto, los dos fichajes blanquiazules del mercado estival: Okazaki y José Rodríguez. Lo ideal sería que todos ellos estuvieran disponibles ya para este mismo sábado, pero será LaLiga la que ponga el nuevo tope hasta que se sigan cuadrando las cuentas.

Además de estos cinco jugadores, el Málaga CF sigue teniendo con contrato en vigor -aunque no aparezcan en la plantilla en la página oficial del club- a jugadores con los que no cuenta, bien por rendimiento deportivo o por que no puedan asumir sus emolumentos, a los que intenta buscar una salida para seguir cumpliendo con LaLiga, aligerar al máximo la masa salarial y poder concretar nuevos refuerzos. Es el caso de jugadores como Juanpi, Keko, Rolón, Tighadouini o Mikel Villanueva.

N'Diaye



La salida de N'Diaye rumbo al Getafe en calidad de cedido está cerrada, a falta de confirmación oficial. El senegalés ya no entrenó el martes junto al resto del plantel blanquiazul y ayer estuvo en Madrid para cerrar su incorporación al conjunto azulón. La operación a tres bandas entre el Villarreal, el Getafe y el Málaga librará de un buen problema al club de Martiricos, que no podía asumir el porcentaje de su alta ficha en su segunda temporada de cesión en Málaga.

Situación de los canteranos



Caminero también fue preguntado por la situación de algunos canteranos que ya debutaron en Santander y que se ganaron el derecho a estar con el primer equipo tras una buena pretemporada. Existe la opción de que alguno pueda tener ficha profesional, pero hay que ir con cautela, ya que al dar el paso no podrán jugar con el filial. «Hay dos o tres jugadores que me han sorprendido. Vienen con una fuerza tremenda y empujan. Es bueno, hay que respetar sus tiempos. Inscribirles en el primer equipo no les permitiría jugar con el filial. Keidi es primer equipo, por mucho que tenga dorsal del filial», explicó.