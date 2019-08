El Málaga CF se defiende de la denuncia del Racing

El Racing de Santander pide al comité que sancione al Málaga con una derrota del partido del sábado por 3-0.

El pasado lunes por la mañana, el Racing de Santander envió a Competición una denuncia contra el Málaga CF. En ella, la entidad cántabra acusa a los blanquiazules de incurrir en alineación indebida el pasado sábado en El Sardinero, en el enfrentamiento que concluyó con victoria malaguista por 0-1 gracias al tanto de Adrián en el minuto 85.

Las razones del Racing han sido que, «según las bases de la competición no pueden ser incluidos en la relación de futbolistas, titulares o suplentes, más de seis jugadores con ficha del filial». Para aquel partido, y ante la imposibilidad de inscribir a tiempo a Okazaki o Cifu, Víctor se llevó a Santander a nueve canteranos.

El escrito presentado por los santanderinos y firmado por Víctor Alonso, director general del club, hace hincapié en que el equipo de Martiricos infringió supuestamente las reglas, «específicamente las limitaciones señaladas en cuanto al número de jugadores pertenecientes al primer equipo que pudieran ser relacionados en el acta».

En otro de los puntos de la denuncia, el Racing alega que «el Málaga sólo debería haber inscrito a 15 jugadores en el acta (...) y con ello obtuvo una indudable ventaja competitiva al tener en el banquillo a siete suplentes, cuando la normativa sólo le permitía haber tenido cuatro».

La acusación racinguista finaliza «suplicando al Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol que, teniendo por presentadas estas alegaciones, la admita, y en su virtud, en caso de determinar la existencia de alineación indebida, aplique la correspondiente sanción disciplinaria determinando la pérdida del partido del club infractor por 3-0».

No obstante, la terminología utilizada por el Racing de Santander no sería correcta, ya que el Málaga no habría realizado alineación indebida como tal. En todo momento durante los 90 minutos de encuentro nunca estuvieron en el terreno de juego a la vez más de cuatro jugadores con ficha del filial, tal y como estipulan los principales entes del fútbol profesional español.

Asimismo, este periódico se puso en contacto con la entidad blanquiazul para conocer su postura sobre los hechos y la hoja de ruta a seguir.

Desde Martiricos se encuentran bastante tranquilos y creen que el Racing de Santander no tiene razón, con lo cual no la denuncia no tendría que prosperar y esperan no encontrar ninguna traba más.

La defensa jurídica del Málaga CF subrayará que en el campo «siempre hubo siete jugadores del primer equipos y en la relación de los 14 jugadores que intervinieron en el partido jugaron cinco del filial». Además, en el reglamento general solo se hace referencia a alineación si estos jugadores «intervienen», no importa que estén o on convocados.

El conjunto blanquiazul tiene a su disposición tres días para recurrir la denuncia impuesta por el Racing de Santander. En este período, los blanquiazules presentarán la documentación pertinente que certifique ante el Comité el buen hacer del cuerpo técnico del Málaga CF. De esta manera, el conjunto de Martiricos se aseguraría mantener el resultado ventajoso y los correspondientes tres primeros puntos cosechados esta temporada.



Reflexión de expertos

En la web de especializada en derecho y deporte, Iusport, los expertos en la materia aseguran que el Málaga no ha incurrido en alineación indebida. Para ello, ilustran el artículo 223bis en su Reglamento General, al que de acogerá la entidad de Martiricos y donde se deja claro el concepto de alineación: «Se entiende por alineación de un futbolista en un partido, su actuación, intervención o participación activa en el mismo, bien por ser uno de los futbolistas titulares, o suplentes cuando sustituyan a un futbolista durante los partidos, con independencia del tiempo efectivo de actuación, intervención o participación».

Con la referencia de este apartado, en este portal consideran «altamente improbable» que finalmente el Comité de Competición considere este caso como alineación indebida y penalice al conjunto de Víctor Sánchez del Amo en relación al partido del pasado sábado en Santander.