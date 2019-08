Víctor: "El punto se nos queda corto"

Víctor Sánchez del Amo destacó en rueda de prensa el partido realizado por sus jugadores y aseguró que merecieron más en el "análisis global" del partido. "La valoración del resultado siempre es la misma. La realidad es que se nos queda corto el punto porque en el análisis global merecimos más. Ha sido un partido sensacional de los los jugadores. El rival también hizo un gran trabajo, le contrarrestamos en posesión, uno de sus puntos fuertes. Llegaron tres veces a puerta. Somos un equipo valiente, no nos importa arriesgar. Estoy contento por el juego", afirmó.

El técnico blanquiazul se mostró muy contento por el compromiso de sus jugadores, que volvieron a olvidar lo extradeportivo para hacer un buen partido: "Hemos felicitado a todos los que han estado por la profesionalidad de todos en un momento de mucha incertidumbre. Estamos muy contentos, he disfrutado viendo al equipo jugar, asociándose por dentro y por fuera".

Víctor se dejó dos cambios por hacer con el partido 1-1. El entrenador madrileño aseguró que veía al equipo bien y que sus jugadores están "para jugar 90 minutos y cuando el equipo funciona bien no se necesitan cambios". "Introducimos a Hugo, que lo ha hecho fenomenal, y luego estuvimos muy bien, por eso no hicimos cambios. No hay que cambiar por cambiar", explicó.

Además, tuvo palabras para Juanpi Añor tras su gran actuación: "Juanpi se incorporó con la pretemporada ya empezada, ha estado a distinto ritmo al igual que compañeros con compromisos internacionales, por eso ha tenido menos participación en verano. Están todos preparados y lo han hecho sensacional". Y por otro lado quitó hierro al error de Mikel Villanueva que costó el tanto: "También quería mencionar a Mikel, que viene de estar lesionado, ha apretado para cubrir la necesidad que teníamos y le felicitamos por el trabajo. El error del gol es una anécdota, queremos que sean valientes. Nunca le señalamos".

Queda una semana para el cierre del mercado y Víctor espera refuerzos, sobre todo en la parcela ofensiva. "No hay que tener muchos conocimientos de fútbol para saber dónde necesitamos reforzar. Pepe Mel no tenía cambio para Rubén, y nosotros ni siquiera teníamos a delanteros puros. Por la urgencia que tenemos contamos con Hugo, que está creciendo mucho", concluyó.