Roberto Santamaría, nueva opción para la portería

El meta navarro de 34 años, libre tras salir del Huesca, ya estuvo en Málaga en la temporada 2009-10

Una de las prioridades de la dirección deportiva del Málaga CF es reforzar la portería de cara a esta ya iniciada temporada 2019/2020. Además de Munir, Víctor Sánchez del Amo no dispone de ningún otro portero profesional -Cenk Gönen está fuera de los planes del técnico madrileño- y, hasta el momento, la línea bajo palos la completan dos canteranos como Kellyan y Gonzalo, con ficha del filial.

Pese al buen rendimiento que hayan podido tener los dos guardametas canteranos en pretemporada, su experiencia en el fútbol profesional es nula. Víctor quiere un cancerbero con veteranía y que ofrezca garantías. El entrenador sabe de sobra lo exigente que es la categoría del plata del fútbol español, que se extiende 42 jornadas más los posibles partidos de play off de ascenso. Por ello, para posibles rotaciones y, sobre todo, para cuando Munir abandone la disciplina malaguista al ser convocado con el combinado de Marruecos en las fecha de partidos FIFA, es vital atar en estos últimos días de mercado un nuevo portero que además le pueda hacer competencia.

Con este escenario, según contó ayer Radio Marca Málaga, el equipo de José Luis Pérez Caminero habría contactado con Roberto Santamaría. Una opción que va cobrando enteros por momentos. Este nombre, además, resulta familiar para la afición de Martiricos, ya que el portero estuvo en el conjunto blanquiazul durante la temporada 2009/10, en la segunda etapa de Muñiz al frente del buque costasoleño.

Roberto Santamaría, de 34 años, se encuentra libre tras finalizar su contrato con la SD Huesca. El año pasado, con el conjunto oscense en Primera, Santamaría jugo 20 partidos. A lo largo de esa campaña, compartió la posición con Jovanovic y también con el argentino Axel Werner, jugador que recaló en el Málaga CF en calidad de cedido en el pasado mercado de invierno. El resto de su trayectoria se ha desarrollado casi siempre en Segunda División. Además de en el conjunto blanquiazul, el meta navarro, ha militado en Las Palmas, Girona, Ponferradina, Osasuna, Mallorca, Reus y el Huesca en la pasada temporada. En estas escuadras ha llegado a sumar un total de 259 partidos.

La necesidad de firmar a un guardameta no es una operación nueva en las oficinas de Martiricos. De hecho, en este periodo estival de fichajes, el conjunto malagueño preguntó por Rubén Yáñez, guardameta del Getafe. No obstante, como ha sucedido en otras transacciones, finalmente la operación no terminó de concretarse y el jugador azulón se marchó cedido al Huesca.