La FIFA permite al Lazio inscribir de forma provisional a Jony

Nuevo capítulo en la disputa entre el Lazio y el Málaga por Jony Rodríguez. Según ha comunicado el conjunto italiano, la FIFA le ha permitido inscribir de forma provisional al asturiano para que ya pueda jugar, a la espera de que se resuelvan los problemas entre clubes.

"El S.S. Lazio anuncia que la FIFA ha otorgado la autorización para el registro provisional del jugador Jonathan Rodríguez Menéndez, quien estará a disposición del Sr. Inzaghi durante el partido del domingo contra la Roma", reza el comunicado emitido por la escuadra celeste.

El propietario del Málaga, Al Thani, sigue enrocado en no permitir la salida de Jony al Lazio en su último año de contrato y exige que el conjunto italiano pague los 12 millones correspondientes a su criterio. Por contra, los italianos se niegan en rotundo y el caso está en manos de los abogados de una y otra parte. El de Cangas del Narcea lleva semanas entrenando con el club transalpino, pero aún no podía disputar encuentros oficiales al no concederle el Málaga el transfer internacional. Ahora ya podrá jugar, a la espera de que los clubes lleguen a un entendimiento o un juez tenga que impartir justicia.