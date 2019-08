Munir: "Hemos conseguido evadirnos de la situación de incertidumbre"

Munir, el portero del Málaga CF, ha comparecido esta mañana en rueda de prensa para realizar un breve análisis de estos primeros compases de la temporada 2019/2020.

Sobre el próximo cierre de mercado el 2 de septiembre, el guardameta expresó que espera que llegue ya pronto "para estar tranquilos y saber los compañeros que vamos a estar, darle un poco de tranquilidad y estabilidad al vestuario". Es posible que se refuercen varias posiciones, entre ellas la del cancerbero. En este sentido, Munir comentó que "si vienen más compañeros en otras posiciones a ayudarnos, van a ser bien recibidos e intentaremos que se adapten lo antes posible porque estamos compitiendo ya y necesitamos que se adapten".

En cuanto a la situación de incertidumbre con la que se ha movido el club este verano, el internacional marroquí hizo hincapié en que tanto equipo como cuerpo técnico ha sido capaz de evadirse de lo extradeportivo. "Nosotros nos centrarnos en lo nuestro, jugar en el campo y trabajar cada día como los que más. Al final creo que es lo mas importante, cada uno está en su parcela, da el 100% en su faceta y nosotros las verdad es que en ese sentido lo hemos intentado, lo hemos conseguido y competimos bien".

También se recordó la derrota ante el Deportivo durante el segundo choque de play off para ascender a Primera. "Fue un momento triste, a la vez un poco feliz por saber que toda la gente nos apoya. Sabemos la afición que tenemos y eso también te da mucha fuerza para la temporada. Nos llegamos un palo grande al no conseguir el ascenso pero hay que sacar siempre cosas positivas y sacamos que tenemos una de las mejores aficiones del mundo. Yo por lo menos, en mi situación particular fue agridulce y la verdad que solo vivir ese momento de apoyo de la afición y mis compañeros nunca lo olvidaré". Asimismo, recordó que Víctor Sánchez del Amo les puso el vídeo de ese momento de comunión antes de saltar al césped del Sardinero. "La afición nos da fuerza y apoya, para nosotros eso es importantísimo y así se vio después en el campo. Después de pasar varias situaciones en contra, nos supimos reponer y sacamos tres puntos importantísimo. Tener a nuestra afición en mente nos va a dar ese plus".

Hablando de objetivos para la temporada, Munir comentó que el vestuario es "ambicioso" tiene ganar de competir. "Ahora pensamos en conseguir los tres puntos en Girona. Vamos a ir así toda la temporada. El año pasado empezamos la liga ganando cinco partidos seguidos, creíamos que íbamos a conseguir el ascenso fácil pero es difícil. Hay que competir día a día y ser regular todo el año, eso te dirá donde te pones a final de temporada".



En esta misma dirección, destacó el compromiso del conjunto: "Hay que felicitar a todos mis compañeros y cuerpo técnico por el gran trabajo, hemos hecho una buena pretemporada con dificultades, pero al final hemos sabido reponernos y el equipo está trabajando bien y se lo está dejando todo en el campo. Estamos aquí para defender la camiseta lo mejor posible, eso hay que demostrarlo en el campo".

En portería, este verano Munir ha trabajado con Gonzalo y Kellyan. A su parecer, son "dos chicos jóvenes con bastante proyección, están trabajando bien y están demostrando su madurez con el primer equipo. Nos están ayudando mucho. Luego no sé si será decisión del club de traer otro portero o no, la competencia es buena y eso es positivo para todos. Por mi parte, yo estoy muy contento de trabajar con Gonzalo y Kellyan que son grandísimos porteros".

Además, Munir se mostró satisfecho con convocatoria con Marruecos: "Es un cambio de ciclo, viene entrenador nuevo, hay mucha competencia pero estoy contento de volver allí, siempre es un placer. Primero me centro en el partido del GIrona y luego allí veremos qué pasa", comentó.

Con respecto al próximo rival, el Girona, el cancerbero reveló que es un duro hueso de roer. "Ahora mismo muy peligroso porque tiene una de las mejores plantillas de la categoría. Se ha reforzado muy bien además de lo que venía de Primera División, así que es un grupo que lleva tiempo trabajando juntos. Son peligrosos porque necesitan una victoria, pero nosotros vamos a ir a competir y a jugar de tú a tú, a ser protagonistas, valientes y humildes". Para este partido, y teniendo en cuenta los cambios que hay en el juego blanquiazul con respecto a la pasada campaña, Munir confía en la filosofía de Víctor Sánchez del Amo. "Con la ayuda del cuerpo técnico es más fácil. Son diferentes formas de jugar con respecto al año pasado, hay que adaptarse a todo y de momento está funcionando bien. La otra era una forma más cómoda para defender y esta más cómoda para atacar, son diferentes y válidas cada una en su momento".

A expensas de conocer el veredicto de la denuncia que interpuso la semana pasada el Racing, Munir se mostró tranquilo: "No es una decisión nuestra, confiamos en que no nos quiten lo que ganamos en el campo".