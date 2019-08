Víctor: "Tenemos la esperanza de que se cierren las operaciones y tener la mejor plantilla posible"

Víctor Sánchez del Amo atendió a los medios en la sala de prensa de la Rosaleda a un día del partido que disputa el Málaga frente al Girona -este domingo a las 19:00 horas-. A falta de dos días para el cierre de mercado, el técnico explicó la situación del club, que todavía no ha podido inscribir a sus fichajes para esta temporada, y la convocatoria para el partido en tierras catalanas, que no contará con el estreno de ninguno de los nuevos.

Sobre esta situación, el entrenador madrileño volvió a dejarlo claro: "Nosotros estamos pensando en lo que tenemos que pensar, las certezas y las realidades, no en las opciones y las posibilidades que no están concretadas. La realidad es la convocatoria que tenemos, los jugadores disponibles, y así lo hemos preparado durante la semana, manejando las posibilidades y las previsiones. Teníamos la esperanza de poder realizar inscripciones para este partido, ahora en el último momento no hemos tenido la posibilidad de inscribir a ningún jugador más, lo que importa en este momento son los que están, mientras nosotros seguiremos esperando".

El club todavía sigue sin poder inscribir a los nuevos fichajes, y cada vez se acerca más la fecha tope para el final del mercado, una situación en la que Víctor no se siente partícipe: Las explicaciones a ese tema no nos corresponde darlas al cuerpo técnico, nosotros no realizamos las operaciones de fichajes o de salidas. Somos conscientes de las dificultades que hay en la gestión del fútbol, sobre todo cuando hay problemas económicos". Mientras tanto, subraya su misión con el equipo: "Nosotros en este escenario mantenemos la ilusión por competir y por hacer nuestro trabajo. Pero yo no puedo dar las explicaciones porque no nos encargamos nosotros de ejecutar las operaciones para confeccionar la plantilla".

Cuando fue cuestionado por la posibilidad de que alguno de los nuevos fichajes se canse de esperar y se quiera ir del club, fue explícito en su respuesta. "Lo más cercano a esta pregunta es que Timor estuvo en las Palmas la semana pasada y ahora ha fichado por el Getafe". Después Víctor aseguró que por su parte "no hay temor". "Esto es el fútbol, unos llegan otros salen, y estas son las circunstancias que hay, por la parte del cuerpo técnico no tenemos ningún temor, porque lo que nos gusta es nuestro trabajo y aceptamos y entendemos las dificultades que conlleva la gestión. Tenemos la esperanza de que se cierren las operaciones que se tienen que cerrar para poder tener la plantilla más competitiva posible".

El técnico recalca su deseo de tener ya la plantilla diseñada y poder empezar a trabajar con el equipo completo a partir del cuarto partido de la temporada. "Sabíamos que iba a ser un camino largo desde la pretemporada por todas las dificultades que conlleva el fútbol actual, donde imperan más los negocios que los intereses deportivos. Pero ya una vez que se cierre el mercado podremos tener esa foto fija de plantilla y enfocarnos y trabajar plenamente con ello".

La posibilidad de tener un delantero puro todavía queda en el aire hasta que llegue el lunes, pero Víctor explica que "a la gente le gusta el chocolate puro, el chocolate con leche, el chocolate con almendras, nosotros si no tenemos delanteros puros, buscaremos las soluciones a esa situación". A esto vuelve a añadir que esto no está en manos de él: "En el diseño de la plantilla intentamos que esté lo más equilibrado en todos los puestos, pero insisto, las circunstancias de gestión del club se van a cerrar y se va a ver la plantilla que la gestión del club sea capaz de hacer".

Para terminar con este tema, el técnico contó una anécdota: "El otro día en broma hicimos una cena de equipo para celebrar el final de temporada, ha sido una temporada muy corta, de tres partidos, y esperamos terminarla invictos". "Habrá jugadores que quizás no sigan, pero sirve para celebrar juntos esta corta temporada, y ya estamos con ganas de empezar la siguiente desde la jornada 4, pero ya con la plantilla cerrada", concluye.

Ya refiriéndose al partido que el Málaga disputará en Montilivi, el madrileño resalta que el Girona "es a priori uno de los equipos más poderosos de la competición, que viene del descenso de Primera y tiene una capacidad económica mayor y una buena plantilla de jugadores". "Conserva una gran parte de la plantilla. Tienen un estilo de juego muy identificado, esperamos un partido muy competitivo", añadió.

Por su parte, Víctor destaca que el equipo intentará seguir dominando como en todos los partidos, sacar efectividad e intentar que los rivales no creen ocasiones claras. "Lo hemos preparado como hacemos siempre, intentando minimizar las virtudes del rival, tratar de contrarrestar ese estilo de juego y que tengan un partido complicado, y sacar ventaja de ello", subraya el técnico. "Independientemente de que podamos incorporar nuevas piezas de jugadores al equipo, nuestro objetivo y nuestra autoexigencia siempre es mejorar", concluyó el entrenador blanquiazul.