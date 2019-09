Y por fin... fútbol

Tras siete días en los que no se ha hablado absolutamente nada en Málaga del partido de esta tarde en Montilivi, después de siete días pendientes de la mañana a la noche de si no sé quién salía cedido, de si no sé qué otro rescindía el contrato o de si éste o el otro venían para reforzar la plantilla. Después, en definitiva, de siete días de mucho ruido y (desgraciadamente) pocas nueces, el Málaga CF salta otra vez esta tarde al ruedo de LaLiga SmartBank (19.00 horas/Gol TV) para disputar la tercera entrega de la temporada.

No va a ser un día fácil para Víctor y sus chicos. Y eso que no ha empezado el Girona nada fino la temporada. Empate casero 1-1 contra el Sporting en el arranque de la temporada y derrota el «finde» pasado 1-0 en su visita a Albacete. Pero que nadie se engañe. El Girona es un recién descendido de LaLiga Santander y candidato seguro al ascenso a Primera al final de esta campaña. Está por ver si el Málaga CF también lo va a ser. Tendremos una idea aproximada la madrugada del martes, cuando se cierre el mercado estival. El objetivo de los rectores de Martiricos (al menos los que están en la Costa del Sol) ha sido todo el verano el de hacer un proyecto ambicioso, pero según los movimientos que se hagan en estas próximas horas tendremos una pista de qué se puede esperar del equipo en este segundo año consecutivo en el «infierno» de la Segunda División.

Mientras, toca aparcar durante los 90 minutos de esta tarde-noche en Gerona todo eso extracompetitivo y centrarse en buscar 3 puntos más que servirían para afianzar a los de Víctor Sánchez en la zona noble de la clasificación.

La expedición blanquiazul viajó ayer a tierras catalanas otra vez casi con lo puesto. Okazaki y José Rodríguez siguen siendo jugadores «invisibles» para la LFP. Están fichados, se entrenan con el equipo y cobran a fin de mes, pero Víctor no puede utilizarlos porque el club no puede inscribirlos por el tema del límite salarial. Es lo que hay.

Así las cosas, Víctor solo tiene a trece futbolistas profesionales aptos para jugar hoy. No tiene permiso de LaLiga para poder inscribir a más jugadores por el momento. Por lo tanto, el técnico tendrá que contar hoy con futbolistas que aún pueden ser traspasados o cedidos, como Keko Gontán, Juanpi Añor o Mikel Villanueva.

Las únicas novedades en la lista de diecinueve futbolistas citados por el técnico son las de dos guardametas, el juvenil Adrián Quintela y Gonzalo, y el defensa David Lombán, ya recuperado de un problema físico.



Por lo que se refiere al rival, la principal incógnita en la alineación de Juan Carlos Unzué se encuentra en el sistema, ya que el técnico navarro ha ido alternando entre un 3-4-2-1 y un 4-2-3-1 con el que el equipo parece explotar mejor todo el talento de sus mediapuntas.

Una de sus novedades y a su vez seria amenaza para el Málaga CF podría ser el primer partido oficial del curso para Cristhian Stuani, que esta semana, tras perderse las dos primeras jornadas por unas molestias en el pubis, ha prolongado su contrato con el Girona hasta el 2023, acabando con los rumores que le situaban lejos de Montilivi. Es su jugador referencia y su posible presencia en el once ya es un estímulo para el equipo y la afición gerundense.