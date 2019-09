Un ridículo internacional

Fin al mercado más tortuoso de la historia reciente del Málaga CF. El 2 de septiembre de 2019 será recordado por buena parte de la afición blanquiazul como el día en el que el club culminó un despropósito total que se venía barruntando durante todo el verano. Ayer, cuando ya no había tiempo para reaccionar, los dirigentes blanquiazules, con Al Thani como máximo responsable, no pudieron completar el milagro y dejaron sin inscribir a Álex Mula e Iván Rodríguez, dos hombres criados en La Academia, y a los dos fichajes firmados desde hace días, José Rodríguez y Okazaki, que acabó rescindiendo su vinculación con el club justo antes del cierre del mercado sin ni siquiera haber debutado en partido oficial -podría acabar en el Huesca o en la liga alemana-.

Sin duda, lo más sonado a nivel internacional será la marcha del delantero japonés, pero el último día del mercado dejó otras situaciones que deberán avergonzar a más de uno. El Málaga CF anunció a bombo y platillo la incorporación de Okazaki, un fichaje que le abría al mercado asiático y que tuvo una gran repercusión a nivel internacional. Mismo maremágnum que provocará su rescisión al no poder ser inscrito finalmente.

Lo mismo ocurrió con José Rodríguez, Mula e Iván Rodríguez, que siguen perteneciendo al club pero no podrán jugar al menos hasta que se abra la ventana de fichajes invernal -eso si antes no han encontrado una solución en forma de rescisión o buscado una salida a algún equipo que pueda fichar-. Los dos canteranos blanquiazules fueron inscritos finalmente con el Malagueño.

El tope salarial impuesto por LaLiga ha ahogado en este mercado de fichajes al Málaga CF, que ha sido incapaz de cuadrar sus cuentas para que le dejen inscribir a todos sus futbolistas en plantilla. Desde hace semanas, la dirección deportiva blanquiazul intentaba buscar soluciones para que no se llegara al punto que llegó en la medianoche de ayer, pero no hubo manera. Se buscó salida a jugadores con los que no se contaba y que han tenido que ser inscritos por obligación de LaLiga antes que otros, y luego, ante la falta de ofertas por ellos, se buscó que rebajasen su salario a cambio de ampliar su contrato y así reducir la masa salarial para abrir hueco. Este periódico conoció en la noche de ayer que Juanpi Añor, Luis Hernández y Keko aceptaron esa bajada de sueldo a cambio de ampliar su vinculación a la entidad un año más. De momento, no ha habido comunicación oficial por parte del Málaga sobre este asunto, y probablemente no la haya.

Además de eso, el Málaga CF se quitó otro problema en las últimas horas de mercado con la rescisión de Adnane Tighadouini, que ya dejó de ser de manera definitiva jugador blanquiazul tras apenas haber jugado con la elástica albiazul solo durante una temporada y el resto pasárselo cedido de equipo en equipo.

Okazaki, el día de su presentación. Foto: Jesús Domínguez

Fichajes de última hora



Ante la imposibilidad de inscribir a lo que ya había en plantilla, el Málaga tuvo que optar por opciones «low cost» y con un rendimiento que es una incógnita. La primera llegada fue la de Mohamed Benkhemassa, impuesto desde la propiedad contra la voluntad de la dirección deportiva y el entrenador. Después, se consiguió en propiedad por una temporada al joven delantero hispano-suizo Lorenzo González, procedente del Manchester City. Y a última hora, al borde del cierre del mercado, se consiguió la cesión por una campaña de Armando Sadiku, atacante procedente del Levante. Todos llegan cobrando el mínimo -unos 80.000 euros-, condición indispensable para que pudieran ser inscritos. En un principio, la llegada que parecía más cercana era la de Simón Moreno, pero cuando ya estaba todo listo para anunciar su cesión procedente del Villarreal, Al Thani la paralizó y frustró la operación.

17 fichas profesionales



La llegada de estos tres jugadores, todos ellos con licencia del primer equipo, deja al Málaga con 17 fichas profesionales para afrontar, al menos, la primera parte del curso. A estos hay que sumarle todos los jugadores del filial que podrán participar en los encuentros de LaLiga SmartBank. Sin duda, un número muy corto de «profesionales» teniendo en cuenta los posibles contratiempos en forma de lesión y los encuentros de selecciones que harán que jugadores como Munir, Juanpi, Mikel o Keidi se pierdan algunas jornadas, como el encuentro de este sábado frente al Almería.