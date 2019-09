La Junta invita al jeque a "dar un paso al lado"

La delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, ha sido cuestionada durante una rueda de prensa en esta mañana del miércoles por la situación del Málaga CF. "Podría hablar como máxima autoridad del Gobierno Andaluz en la provincia de Málaga, pero soy hija de aficionado, nieta de aficionado, hermana de aficionado y, por supuesto, aficionada, y creo que la gran suerte que tiene el Málaga ahora mismo es que tiene una afición muy por encima de las circunstancias del club".

"Cuando alguien no tiene ganas, muestra apatía y no tiene voluntad de solucionar las cosas, lo mejor que se puede hacer es que de un paso al lado y dejar paso a personas que estén para cambiar la situación, echarle ganas y horas, puesto que la situación que tiene el Málaga no es fácil de gestionar", declara la delegada al ser cuestionada por el jeque. "Teniendo la ilusión como la que tiene todo el mundo vinculado a este equipo, las cosas siempre van a salir bien, pero si esas ilusiones ya no están, quizás estamos hablando de el fin de una etapa o de mandato".

Patricia Navarro se ha mostrado comprensiva con el malestar de la afición malaguista y asegura "que la Junta está con la afición". La delegada ha definido a los malaguistas como "una afición que ha sido la artífice de los grandes éxitos que ha tenido este club y no se merece que nadie que tenga vinculación propia con las decisiones que tome el club, pierda el objetivo que toda la ciudad y aficionados tienen: que el Málaga siga mejorando y vuelva a Primera".

La delegada se reitera en su apoyo a la afición malaguista: " Nuestro deber es atender a los ciudadanos y una parte de ellos muy importante son aficionados del Málaga, como no puede ser de otra manera este gobierno está con esta parte de los ciudadanos", concluye.