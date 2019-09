El Huesca hace oficial la incorporación del japonés Shinji Okazaki

Shinji Okazaki, que desgraciadamente para el Málaga CF acabó rescindiendo su contrato con la entidad blanquiazul en las últimas horas del mercado de fichajes, cerró este miércoles su llegada al Huesca. Como informó este periódico días atrás, el club del alto aragón estaba pendiente de la situación del japones en el club de Martiricos y ahora confirma su fichaje tras quedar libre. Firma por una temporada más otra opcional.

El caso de Okazaki será recordado por mucho tiempo en Málaga. El fichaje más ilusionante de los últimos veranos no pudo ser inscrito por culpa del tope salarial y al Málaga no le quedó otra que rescindir su contrato. Aún así, el delantero asiático comentó en un texto de despedida que no dudará en volver si tiene oportunidad en el futuro.

Devoluciones



Ya han sido varios los aficionados blanquiazules que se han acercado a las tiendas oficiales para devolver la camiseta con el nombre y dorsal del jugador nipón. De momento, desde el club no hay un orden para devolver el dinero a los que lo deseen pero si están apuntando a todos los interesados en una lista a la espera de una decisión definitiva.

Además, la serigrafía en letras japonesas que se sacó como una edición especial cuando se fichó a Okazaki ya no está disponible en los establecimientos oficiales.