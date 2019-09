Caminero, ausente en la presentación de los últimos fichajes

La presentación de los últimos fichajes incorporados en la fase final del mercado de fichajes -Benkhemassa, Lorenzo González y Sadiku- se ha visto marcada por la ausencia de José Luis Pérez Caminero, responsable deportivo del club, que habitualmente ha acompañado en la sala de prensa de La Rosaleda a los demás fichajes, pero que en esta ocasión no compareció ante los medios.

Un gesto que sigue dejando a la afición sin explicaciones ni mensaje tranquilizador ante el ambiente de enfado de los malaguistas tras la mala gestión del club con la plantilla para la próxima temporada. Los jugadores estuvieron acompañados para la foto oficial por Abdallah Ben Barek y Antonio Benítez, consejeros consultivos del club.

En comparación con otros clubes de LaLiga SmartBank, no ha hecho ninguna declaración o comunicado oficial tras el fin del mercado de fichajes. Será este viernes, en la rueda de prensa previa al partido frente al Almería, cuando una autoridad del club, Víctor Sánchez del Amo, atienda a los medios públicamente, el único representante del club que en las últimas semanas ha dado declaraciones sobre la situación del Málaga.

En cuanto a los nuevos jugadores, los tres se han mostrado con ilusión y ambición por su llegada al club. Estos fichajes han sido un alivio para un cierre de mercado en el que el Málaga parecía tener todas las de perder. Sobre la fase final de este pasado lunes han hablado las nuevas incorporaciones.

Lorenzo González, el joven delantero procedente del Manchester City, aseguró que vivió las últimas horas "con mucha tensión". "El último día de mercado no se sabía nada, pasé seis horas esperando junto a mi familia y representante", declaró el delantero. Lorenzo viene en propiedad, pero solo ha firmado por una temporada. "Mi continuidad en el club dependerá de mi rendimiento, yo tengo que intentar ganarme el puesto en el equipo y a final de temporada ya decidirá el club".

El joven delantero que llevará el '10' a sus espaldas, ya conocía el ambiente de La Rosaleda: "Vine a ver un partido hace unos años. El ambiente fue espectacular y ese día pensé que jugar aquí sería un sueño. Ahora lo voy a hacer realidad". Se define como un jugador "rápido y potente". "Vengo con la máxima ilusión para dar lo mejor de mí y ayudar al Málaga. Estoy a disposición del míster, en el City jugaba de 9 en un 4-3-3, pero también podría jugar en banda, en las tres posiciones de arriba e incluso detrás del punta. Ahora Víctor debe decidir en qué posición y cómo me quiere hacer jugar".

Las ganas de Lorenzo para comenzar a jugar con el equipo blanquiazul han sido más que evidentes "Vengo con la máxima ilusión, los jugadores nos tenemos que centrar en lo deportivo, la afición está con nosotros y ahora nos toca responder en el campo". El delantero ya ha entrenado a las órdenes de Víctor y asegura que se siente preparado para la próxima cita el sábado contra el Almería: "Yo estoy al 100% para jugar, ya depende del míster que quiera convocarme o no".

Por su parte, el otro delantero para la plantilla de Víctor es Armando Sadiku, internacional con Albania. El delantero ya lleva tres entrenamientos a las órdenes del técnico madrileño y confiesa que Víctor le ha asegurado que estará en el once en La Rosaleda frente al Almería. "Me ha dicho que me toca jugar. Estoy muy contento de jugar este sábado con el Málaga", señaló el jugador en la rueda de prensa. Él mismo se define como "un delantero que le gusta estar en el área y marcar goles, pero siempre ayudar al equipo".

Estos primeros días han hecho que el delantero vaya cogiendo confianza tanto con el equipo como con Víctor, del que destaca que es "una persona muy buena". "Me ha explicado cómo quiere que juguemos, el míster me ha acogido muy bien", declaró sobre el técnico madrileño.

El delantero centro, que llevará el dorsal '9' a sus espaldas, se siente muy orgulloso de formar parte del club. "Aquí han jugado grandes delanteros. Para mí es un honor tener esta oportunidad que me da el club". Sobre el conflicto institucional, el jugador no quiso hacer declaraciones, a lo que contestó: "En el vestuario está todo bien, nosotros solo pensamos en jugar bien y nada más".

"Tenía dos o tres ofertas en los últimos días, pero cuando salió lo del Málaga espere para estar aquí. Esperé dos días más por este gran club, con un poco de tensión pero estoy feliz", señaló sobre cómo se concretó su fichaje por el Málaga.

Mohammed Benkhemassa, centrocampista argelino, es otro de los últimos fichajes que ha realizado el club. Su llegada al Málaga si ha sido un tanto más polémica, ya que fue un fichaje impuesto por el jeque directamente. Ni Caminero ni Víctor lo tenían en su lista. Sin embargo, el jugador ha asegurado que "es un gran club, ¿quién no conoce al Málaga? Tuve también la oportunidad de conocer a Ben Barek. Todo el mundo sabe que jugó la Champions League y llegó a cuartos. Y ha tenido grandes jugadores"

El argelino lucirá el dorsal '24' y ha asegurado que "desde el primer día he hablado mucho con el entrenador. Se ha dirigido mucho a mí para explicarme todo. Vamos a trabajar duro para seguir todas sus indicaciones. Voy a trabajar duro y lo voy a hacer lo mejor posible para estar aquí", finalizó.