El jeque Al Thani, en el centro de la diana

La situación insostenible que vive el Málaga CF, desatada tras el cierre del mercado, está desembocando en un aluvión de críticas desde muchos sectores hacia el propietario de la entidad, Abdullah bin nasser Al Thani.

En la mañana de ayer, la delegada del Gobierno Andaluz en Málaga, Patricia Navarro, fue cuestionada durante una rueda de prensa por la situación del Málaga CF. «Podría hablar como máxima autoridad del Gobierno Andaluz en la provincia de Málaga, pero soy hija de aficionado, nieta de aficionado, hermana de aficionado y, por supuesto, aficionada, y creo que la gran suerte que tiene el Málaga ahora mismo es que tiene una afición muy por encima de las circunstancias del club».

La delegada malagueña se mostró muy crítica con el dueño del club, al que invitó a dar «un paso al lado». «Cuando alguien no tiene ganas, muestra apatía y no tiene voluntad de solucionar las cosas, lo mejor que se puede hacer es que de un paso al lado y dejar paso a personas que estén para cambiar la situación, echarle ganas y horas, puesto que la situación que tiene el Málaga no es fácil de gestionar. Teniendo la ilusión como la que tiene todo el mundo vinculado a este equipo, las cosas siempre van a salir bien, pero si esas ilusiones ya no están, quizás estamos hablando de el fin de una etapa o de mandato», sentenció

Patricia Navarro se mostró comprensiva con el malestar de la afición de Martiricos y asegura «que la Junta está con la afición». La delegada definió a los malaguistas como «una afición que ha sido la artífice de los grandes éxitos que ha tenido este club y no se merece que nadie que tenga vinculación propia con las decisiones que tome el club, pierda el objetivo que toda la ciudad y aficionados tienen: que el Málaga siga mejorando y vuelva a Primera».

Navarro reiteró su apoyo a la afición malaguista. «Nuestro deber es atender a los ciudadanos y una parte de ellos muy importante son aficionados del Málaga, como no puede ser de otra manera este gobierno está con esta parte de los ciudadanos», concluye.

A su vez, la Asociación de Pequeños empresarios del Málaga CF volvió a hacer acto de presencia para emitir otro duro comunicado contra la propiedad y su dirigentes. «Pero, ¿queda algún Malagueño y Señor dentro del club en la gestión y dirección deportiva y económica?. ¿Hay alguien con la dignidad y el orgullo suficiente para presentar su dimisión después de todo lo ocurrido este verano? ¿Queda algo de ADN malaguista, ése que siempre ha cuidado, respetado y formado en la cantera a personas antes que futbolistas, y donde no sólo importa lo que se hace sino cómo se hacen las cosas?», reza una parte del escrito. «Hoy tenemos un ¿dirigente? que vive a miles de kilómetros, ausente de todo, aislado del mundo real y cebado y engordado con las ideas «brillantes y desinteresadas» de 4 tuiteros que aplauden y ensalzan su ego con cada fichaje «ilusionante» para mayor vanagloria de este ojeador tardío de Oriente Medio», añaden.

Esta vez, este estamento cargó también contra los políticos locales, afirmando que no hacen todo lo posible por el club. «Mención aparte merece la posición de TODOS los Partidos Políticos de nuestra ciudad. Ésos mismos que daban codazos por salir en la foto del momento y estaban a favor de poner su nombre en rotondas cuando las cosas iban bien y todo era de color blanquiazul ahora callan y se esconden, esperando que amaine la tempestad y que el futuro sea cierto para posicionarse nuevamente en el lado que más caliente. Sepan que, aunque estén mirando permanentemente para otro lado, Ustedes también tienen SU cuota de RESPONSABILIDAD», dice otra parte del mismo comunicado.