Las últimas seis 'mentiras' de Al Thani

Como dice el refrán, del dicho al hecho, hay un trecho. El propietario del Málaga CF, Abdullah bin Nasser Al Thani, concedió hace unas tres semanas una entrevista al Diario Marca que ya ha quedado en papel mojado. El catarí aseguró una serie de cosas que distan mucho de la realidad viendo lo que ha ocurrido en este tramo final del mercado de fichajes, donde ha dejado a la plantilla y al cuerpo técnico en una situación muy compleja por su nefasta gestión.

La actuación de Al Thani al frente del club de Martiricos, con hechos probados, dista mucho de las afirmaciones que realizó en dicha entrevista. «El Málaga es mi familia, mi sangre, no estoy aquí para ganar dinero. El Málaga CF no es un juguete para mí». Si ama al club, lo está disimulando muy bien con su manera de comandarlo. La situación es límite y si el propietario no reacciona vendrán problemas mayores en pocos meses. Al Thani siempre se ha caracterizado por darse golpes de pecho de malaguismo, sobre todo a través de Twitter, pero su forma de acutar invita a pensar justamente lo contrario. ¿Por qué llevar a la deriva algo que amas?

Si se sigue analizando la entrevista, el dueño del Málaga asegura que no ha aceptado algunas ofertas porque piensa en el bien del club y quiere «lo mejor para los jugadores». Solo hay que ver los casos de Mula e Iván Rodríguez para comprobar que una vez más sus palabras sirven de poco.

Otra de las cosas que no ha cumplido con respecto a la entrevista es solucionar el gran problema que tenía el Málaga con las ventas. «En una semana o menos tendremos ese dinero. Yo creo que con dos o tres ventas conseguiremos unos 20 millones de euros». Al Thani desechó a lo largo del verano una serie de ofertas por considerarlas insuficientes y a última hora hubo que tomar otras soluciones para evitar un desbarajuste aún mayor. Tensó la cuerda al máximo con Ontiveros y todavía está intentando resolver el «caso Jony». El propietario blanquiazul sigue empeñado en que el Lazio debe pagar 12 millones, pero de momento el extremo ya juega con la camiseta celeste mientras se dicte una solución definitiva. Al Thani no quiso vender cuando pudo y ahora han tenido que ser algunos jugadores los que han tenido que bajarse el sueldo en un gesto con el club -Al Thani y sus hijos siguen cobrando mientras la misma cantidad (1,44 millones de euros), a lo que hay que sumar lo que le deben al club por préstamos concedidos en el pasado.

Los mensajes de calma y de preocupación de Al Thani con respecto al Málaga no son nuevos, de ahí que el hastío de la masa blanquiazul sea total viendo como la situación no mejora, sino que cada vez es más compleja. «Estoy trabajando 24 horas al día, y mi teléfono está abierto siempre. No paro, no duermo para salvar esta situación». Por desgracia, cada día es más difícil creérselo. Una preocupación que le llega a miles de kilómetros, porque hace bastante que no se le ve pisar La Rosaleda.

Y así un sinfín de afirmaciones que no se han cumplido a lo largo de los años y que han llevado a un club como el Málaga a vivir una situación tan bochornosa como la del pasado 2 de septiembre. Eso sí, para Al Thani, él sigue siendo la víctima. «Perdí todo lo que invertí. Más de 150 millones, casi 200. Y todo por la mala gestión». Desde hace ya unas cuantas temporadas, Al Thani y sus hijos cobran sueldos muy generosos de la entidad. De todos, su hija Hamyan es la única que se deja ver en el día a día del club justificando su salario. Y a todo ese hay que sumar -más allá de las numerosas ventas de los últimos años que pocas veces ha retornado en inversión en fichajes- el perjuicio que causa al club con gasto en fichajes impuestos como Takioullah o Benkhemassa, sin nivel para representar al Málaga CF.

Veto a periodistas



Cuando fue preguntado por un periodista local, esta fue la respuesta de Al Thani: «Mis puertas están siempre abiertas, lo reitero. Y las de La Rosaleda también. No se puede impedir la entrada a ningún periodista». Solo seis días más tarde a la publicación de la entrevista, el catarí escribía esto en su cuenta oficial de Twitter en referencia al mismo periodista por el que fue preguntado: «Solo quiero decirte que tienes prohibido entrar al estadio y no lo permitiré».

En definitiva, las promesas incumplidas de Al Thani de unos años a esta parte han terminado por cansar a la mayor parte de la afición blanquiazul -todavía queda alguno que lo defiende y el exculpa de todo-, que para este sábado, justo antes del encuentro frente al Almería, ha organizado una nueva protesta contra Al Thani y el resto de la directiva blanquiazul. Porque aunque no sea el único culpable, si es el máximo responsable de la agónica situación que vive la entidad.