Víctor: "Estamos enfadados y decepcionados"

No se ha mordido la lengua. Ningún responsable del club había dado la cara desde el ridículo vivido con el cierre de mercado y este viernes, el entrenador del Málaga, Víctor Sánchez del Amo ha comparecido en rueda de prensa en La Rosaleda y ha sido claro y directo. No ha rehusado ninguna pregunta. Tenía mucho que decir Víctor. No solo ha expresado sus impresiones, sino que también se ha explicado con detalle de sus sentimientos en este complicado momento de inicio de temporada.

"Es difícil hacer una breve semblanza con todo lo que ha pasado, pero como resumen tengo dos cosas que contar: una buena y una mala", así comenzó la comparecencia ante los medios. Por un lado, "la mala es que una vez cerrado el mercado de fichajes, como se siente el cuerpo técnico es decepcionado y enfadado. Este no es el proyecto por el que nosotros nos reunimos y hablamos para estar aquí. Ni es el proyecto ni son las circunstancias del club que se nos explicaron y eso nos decepciona y nos enfada a partes iguales. Tuvimos una reunión nada más terminar LaLiga con Jofre y Caminero. La conclusión de esa reunión nos llevó a estar ilusionados con el proyecto y depositamos toda nuestra confianza, pero al cierre de mercado nuestra conclusión anímica es esta: decepción y enfado", confesó el técnico blanquiazul.

Por otro lado, se aferra a la buena noticia de por fin tener la plantilla diseñada, "ya sabemos que foto de plantilla tenemos y en quién nos tenemos que enfocar para trabajar". "La buena noticia es que preferimos estar enfadados y decepcionados que estar con incertidumbre, llevamos con ella todo el mercado, trabajando con la situación de no saber con que jugadores íbamos a contar, con todas las circunstancias de las llegadas y salidas, partidos sin saber con que jugadores podíamos contar. Toda esa incertidumbre es muy incómoda". El entrenador sigue con su contundente mensaje de confianza plena en su equipo y motivación con el trabajo: "Ya sabemos la plantilla y vamos a pelear con todo porque se lo debemos a los jugadores, que nos han demostrado que se merecen luchar ante cualquier adversidad con ellos y por supuesto con la afición. Esa es nuestra motivación".



Algo parecido a lo que se plasmó en el comunicado que hizo el club ayer ha comentado el madrileño, pero el técnico sí ha mencionado a los canteranos Iván y Mula. Víctor ha dejado ver su enfado con la reglamentación que ha marcado LaLiga. "No entiendo como Álex Mula e Iván Rodríguez no pueden inscribirse con contratos bajos que tienen, y si se puedan inscribir a otros jugadores que quintuplican los salarios de estos chicos". "He intentado por activa y por pasiva poder reunirme con LaLiga para que me expliquen las circunstancias y esa reunión no ha sido posible. No entiendo como hay reglas que impiden a jugadores en paro poder incorporarse a un equipo cumpliendo el convenio". "Increíble que terminen registrados para competir en tercera cuando sus cualidades y condiciones son como mínimo para jugar en Segunda División, no lo entiendo, pero esto es lo que hay, fútbol negocio", declaró el entrenador blanquiazul indignado ante la situación.

Palabras dedicadas a la afición no han faltado en la rueda de prensa, Víctor asegura que entiende cómo se sienten y que les tiene el máximo respeto. "Igual que nosotros no entendemos muchas cosas, a nuestra afición le hace falta muchas más explicaciones de las que se le han dado, los 18.000 abonados que tenemos necesitan entender la situación final", dijo en defensa de los seguidores malaguistas. "Vamos a estar a muerte con ellos, vamos a intentar darles lo mismo que ellos nos dan, que es difícil, porque nos lo dan todo". El madrileño relató una anécdota que tuvo el cuerpo técnico con un aficionado al día siguiente del cierre de mercado: "Un abonado del Málaga, nos contó cómo vivió él el lunes hasta última hora pendiente de las noticias y su estado de ánimo. Al día siguiente era él el que nos estaba dando ánimos a nosotros, que luchemos, que entiende el enfado, pero nos dio ánimo para seguir luchando. Eso es lo que nosotros sentimos del resto de la afición, y nosotros no podemos fallarles".

Víctor ha asegurado que en ningún momento se ha planteado abandonar. "Siempre he manifestado el sentir de este cuerpo técnico, a nosotros las dificultades siempre nos motivan. Recibí miles de mensajes de aficionados diciéndome que entenderían que me fuese. Pero yo quiero que tengan total tranquilidad porque me voy a quedar aquí por el compromiso tanto con los jugadores como con la afición", manifestó claramente el técnico madrileño.

Una rueda de prensa donde Víctor Sánchez del Amo tenía mucho que decir, un discurso sincero y positivo ante la situación del Málaga CF.