Fútbol contra la depresión

Ha sido una semana dura. Muy dura. De las peores que se recuerdan en el entorno del Málaga CF. La marcha forzosa y traumática del japonés Okazaki por el impedimento de inscribirlo en LaLiga, la imposibilidad también de dar ficha a José Rodríguez, Álex Mula e Iván Rodríguez, los fichajes de jugadores impuestos por el presidente (él sabrá por qué y con qué fin) desde Qatar... Todo ha sido un despropósito.

Pero hoy toca cambiar el chip. No queda otra. El pasado, desgraciadamente para el Málaga CF, no se puede cambiar. Hay que mirar hacia adelante. Y el primer test llega desde las 18 horas de hoy mismo, en el derbi andaluz liguero ante la UD Almería, correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga SmartBank.

El Málaga CF 2019/2020 se «estrena» hoy con su plantilla definitiva hasta el próximo mercado invernal. Es verdad que falta todavía un portero, que debe llegar de manera inmediata, pero al menos ya no hay tantos canteranos cubriendo vacantes. Lorenzo, Sadiku y Benkhemassa entraron ayer en la convocatoria de 19 de Víctor y al fin el entrenador no necesita sacar la calculadora, echar cuentas y cuadrar círculos para cumplir las reglas de número de profesionales para las convocatorias y para el césped.

Tiene pinta de que va a ser un partido muy duro. El Almería vive un momento ilusionante muy distinto a lo que está pasando el Málaga. Los rojiblancos, con un jeque recién llegado (que Alá les pille confesados) se han gastado un pastizal estas últimas semanas y llegan a La Rosaleda oliendo sangre y seguro que con la ambición de poder pescar en río revuelto.



A pesar de los recién llegados, no va a ser fácil hacer un «11». Desde luego, no será el más competitivo posible si tenemos en cuenta que son bajas el portero Munir y los venezolanos Mikel Villanueva y Juanpi Añor, concentrados con sus respectivas selecciones, así como el albanés Keidi Bare. Es casi segura la presencia como titular del delantero albanés Armando Sadiku, uno de los fichajes. La ausencia de Munir, fundamental al no tener el Málaga otro guardameta profesional, hará que Víctor Sánchez tenga que optar por uno de los dos jóvenes de la cantera, Gonzalo o Kellyan.

El Almería, por su parte, es posible que apueste por los mismos jugadores que el pasado sábado lograron imponerse al Huesca. El técnico almeriense, Pedro Emanuel, sigue manteniendo la baja por lesión de Juan Ibiza, con un esguince en la rodilla derecha, pero el resto del plantel está disponible.

Habrá que ver cómo respira La Rosaleda. Hay una concentración prevista para una hora antes del partido en los aledaños del campo. El malestar contra la propiedad es manifiesto. El apoyo incondicional a Víctor y a su equipo están garantizados, pero está por ver qué tipo de ambiente rodea a un partido con 3 puntos importantes en juego, por mucho que estemos todavía en septiembre y esto no esté nada más que empezando.