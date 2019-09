Al Thani rompe su silencio respondiendo al actor Antonio de la Torre

Es el hombre más buscado por el malaguismo desde el pasado 2 de septiembre, día en el que se cerraba de forma surrealista y lamentable el mercado de fichajes para un Málaga CF que se quedaba sin espacio para poder inscribir a jugadores como Shinji Okazaki, José Rodríguez, Álex Mula o Iván Rodríguez. El jeque Al Thani, dueño del club, no se pronunciaba en Twitter desde el 30 de agosto, cuando le daba el pésame a Luis Enrique Martínez, exseleccionador español, tras la muerte de su hija. Quitanto algunos retuits de la cuenta oficial del club y los recuentos de seguidores ganados, Al Thani ha vuelto a escribir de 'su puño y letra' este mismo sábado tras la derrota del equipo ante la UD Almería, y lo ha hecho para responder a las quejas del actor malagueño Antonio De la Torre.



De la Torre tuiteaba tras el partido que 'Es muy difícil trabajar cuando no tienes materia prima. A Víctor Sánchez del Amo le ha caído un marrón gracias a la desastrosa planificación de @ANAALTHANI. #yosoydelmalaga', a lo que el jeque le respondía "You do not have anything to talk / ir's very easy to talk and Claim (no tienes nada de lo que hablar/ es muy fácil hablar y reclamar".







Los comentarios a esta respuesta no se han hecho esperar, y han sido cientos los aficionados que han pedido explicaciones al jeque.