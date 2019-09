Las federaciones argelinas e inglesa retrasaron los tránsfers de Benkhemassa y Lorenzo González

El partido del sábado ante el Almería concluía, además de con derrota por la mínima del Málaga CF, con un gran cabreo de su entrenador Víctor Sánchez del Amo que dejó patente en la rueda de prensa posterior al choque, cuando criticó la gestión de la dirección deportiva para que Mohamed Benkhemassa y Lorenzo González pudieran ser de la partida en el derbi andaluz.

Este domingo al mediodía, el Málaga CF emitía un comunicado en su página web y en sus redes sociales en los que explicaba los motivos por los que ambos jugadores no pudieron ser inscritos a tiempo para la disputa de la cuarta jornada de LaLiga SmartBank: la festividad, viernes y sábado, en el país argelino, que demoró hasta este domingo un tránsfer excepcional para Benkhemassa aprobado por la FIFA dado que su club de origen, el USM Alger, no rellenó a tiempo toda la documentación; y un fallo en la comunicación de la federación inglesa con la española para el pase de Lorenzo González.

Este es el comunicado íntegro del Málaga CF:

En relación al CTI (Certificado de Transferencia Internacional) de Mohamed Benkhemassa, el Club cumplimentó en tiempo y forma los datos del traspaso en el FIFA TMS (sistema digital de traspasos de la FIFA). Sin embargo, el club de origen, USM Alger, no cumplimentó la documentación a tiempo.

La RFEF se puso en contacto con nuestra Entidad para informar de la incidencia, por lo que el Málaga CF solicitó a la FIFA mediante un escrito un Certificado de Transferencia Internacional por circunstancias excepcionales. El pasado viernes, 6 de septiembre, por la mañana, el organismo regidor del fútbol aceptó dicha solicitud y requirió a la federación argelina que entregara el Tránsfer a la española, pero esta no emitió respuesta hasta hoy domingo al no ser laborables el viernes y sábado en Argelia. Tanto el Club como la RFEF insisteron permanentemente en contactar con la federación emisora del CTI, pero no han obtenido éxito hasta hoy.

En cuanto a la situación de Lorenzo González, tanto Málaga CF como Manchester City FC cumplimentaron los datos del traspaso en tiempo y forma, pero la Federación Inglesa solicitó una aclaración adicional.

El organismo británico se puso en contacto con la RFEF, pero no lo hizo por el canal adecuado, razón por la que se atrasó el proceso. El Málaga CF se puso en contacto con ambas federaciones para desbloquear la situación, pero la solución no llegó a tiempo para que el jugador pudiese participar en el Málaga – Almería pese a que dichas gestiones por parte del Club se iniciaron el mismo jueves.

El Málaga CF quiere agradecer a la RFEF su predisposición y ayuda en ambas situaciones.