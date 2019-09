Javi Varas dice "no" y el Málaga tantea alternativas

El Málaga todavía tiene la opción de incorporar un nuevo jugador libre cobrando el mínimo (unos 80.000 euros) -y cumpliendo los requisitos de LaLiga- y la posición preferida a reforzar por la dirección deportiva y el cuerpo técnico es la portería. Raúl Lizoain y Javi Varas, por diferentes motivos, no serán el guardameta que llegue a la entidad en los próximos días, y ahora se buscan nuevas alternativas.

Tras el movido cierre del mercado, con las no inscripciones y los tres fichajes de última hora -Benkhemassa, Lorenzo González y Sadiku-, el club de Martiricos todavía tiene la posibilidad de incorporar un último jugador, siempre y cuando llegue cobrando el salario mínimo de la categoría y la patronal dé el visto bueno a su inscripción.

Hay dos guardametas que han sonado con fuerza en los últimas días, pero, por el momento, ninguno será el refuerzo deseado. Hace unos días se conoció que el Málaga tenía un acuerdo cercano con Raúl Lizoain pero LaLiga no dio luz verde para que el conjunto blanquiazul lo pudiera inscribir. Incluso el propio jugador, acompañado de su representante, habló en diferentes radios locales para comentar el tema y quejarse de esta normativa, que no le permitía ser inscrito con el Málaga cobrando el sueldo más bajo pese a estar en paro. «Es lamentable que ellos me pongan un valor en relación a lo que cobraba hace dos años en Primera. Si estoy en Segunda, es lógico que ahora cueste y valga menos», dijo en Radio Marca. Según la versión del propio portero y su agente, LaLiga «no se cree» que Lizoain vaya a cobrar 80.000 euros y por tanto vetó su fichaje.

La otra opción preferencial que tenía el Málaga sobre la mesa era Javi Varas, como desveló este periódico el pasado 3 de septiembre, día posterior al cierre del mercado. El meta sevillano tenía el visto bueno de la dirección deportiva y Víctor Sánchez del Amo, pero el cancerbero ha optado por declinar la propuesta blanquiazul. A sus 36 años, Varas ha preferido no fichar por el Málaga y una de las opciones que se plantea es la de la retirada a la espera de que le pueda llegar un nuevo ofrecimiento.

Con Lizoain y Varas descartados, la dirección deportiva con José Luis Pérez Caminero al frente trabaja con paciencia para buscar un guardameta que cuadre en los planes deportivos y económicos del club. Como ya dijo Víctor en la rueda de prensa anterior al encuentro ante el Almería, no hay prisa por rellenar esa ficha disponible. Y si las opciones que queden disponibles no gustan, quedará la opción de reforzar otra posición del campo que esté necesitada. Bajo ningún concepto se incorporará un portero que no garantice mejorar las prestaciones de Kellyan y Gonzalo.

Munir fue baja el pasado encuentro al estar concentrado con Marruecos y su puesto lo ocupó Kellyan. El canterano blanquiazul estuvo a buen nivel y dejó claro que puede sustituir al portero melillense cuando se vuelva a marcha con el combinado norteafricano, que ya no será hasta dentro de un mes.