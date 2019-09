Al Thani impide la rueda de prensa de Caminero

Una más de Al Thani, que tiene al Málaga CF sumido en un caos. José Luis Pérez Caminero tenía previsto comparecer este martes en la sala de prensa de La Rosaleda para explicar todo lo ocurrido en los últimos meses durante el periodo estival de fichajes, pero al conocer la intención del director deportivo de la entidad, el propietario catarí se opuso y vetó su comparecencia ante los medios, noticia que adelantó Radio Marca Málaga y pudo confirmar este periódico en la tarde de este lunes.

El club de Martiricos se encuentra en una situación económica delicada y el lío ocasionado el último día del mercado de fichajes hizo explotar definitivamente a un afición que exige explicaciones de voces autorizadas de la propia entidad. Y esa era precisamente la idea inicial de Caminero, convocar a los medios de comunicación para analizar el verano y explicar cada una de las operaciones realizadas y las que se quedaron en el tintero, algo habitual en muchos clubes, incluso en el Málaga CF en otras temporadas.

Sin embargo, este lunes por la tarde saltó la sorpresa. Al Thani no dio permiso a Caminero para dicha rueda de prensa, o al menos a que lo hiciera en La Rosaleda o en cualquier instalación relacionada con el club costasoleño. Otro nuevo despropósito del catarí al frente del club, que no permite que su director deportivo explique a sus aficionados los problemas ocurridos durante el mercado, que no han sido pocos.

José Luis Pérez Caminero quería hablar largo y tendido de todas y cada una de las operaciones realizadas este verano y, por supuesto, explicar por qué no pudieron ser inscritos los primeros fichajes, José Rodríguez y Okazaki, y los canteranos Mula e Iván Rodríguez.

La hinchada y todo el entorno blanquiazul necesita que alguien importante en el organigrama de la entidad explique detalladamente lo ocurrido, y ante la ausencia de Al Thani -que ni está ni se le espera- esta era una buena oportunidad para arrojar algo de luz, al menos desde el punto de vista de la dirección deportiva. Pero no será en rueda de prensa ante la negativa del jeque. ¿Tiene miedo Al Thani de que pueda decir algo que lo deje aún más evidencia ante la parroquia blanquiazul?