Málaga CF: el peor ataque de LaLiga SmartBank

Cuatro jornadas: un empate, una victoria, dos derrotas y dos goles, sin duda, la faceta a mejorar. El Málaga no ha tenido el arranque de temporada que nadie hubiese soñado y el gol es una de las asignaturas en las que el equipo debe trabajar en las próximas semanas. Junto al Extremadura y Albacete, el conjunto blanquiazul está entre los tres peores ataques de Segunda.

Hasta la última jornada en el partido frente al Almería, tras el cierre del mercado estival, Víctor Sánchez del Amo no pudo contar con ningún delantero puro. Tras los tres últimos fichajes, la parcela ofensiva se vio reforzada con Lorenzo González -no pudo jugar al no tener tránsfer- y Armando Sadiku, que debutó el pasado sábado en La Rosaleda, aunque sin suerte de ver puerta. Tras su debut, el albanés dejó alguna pincelada y tiene todavía mucho que aportar y ayudar al Málaga. Y más aún viendo las estas estadísticas en ataque.

El Albacete, a pesar de estar en la tabla cinco posiciones por encima del Málaga (6 puntos), lleva el mismo pobre bagaje en cuanto al gol. Tan solo lleva un tanto en propia puerta de un zaguero rival y otro de penalti. Al igual que el Extremadura, el otro «colista» en este aspecto.

Los dos únicos tantos de la temporada 2019/2020 los ha anotado Adrián, el primero frente al Racing y otro de penalti ante Las Palmas.

Cabe destacar también que el Málaga CF está entre los equipos que menos goles ha recibido (3), al igual que el Sporting, Girona y Fuenlabrada. Esto le ha permitido al equipo blanquiazul sumar cuatro puntos en la dos primeras jornadas. En ese apartado solo le superan el Huesca (2) y Almería y Real Zaragoza, ambos con solo un gol encajado.

La portería ha sido uno de los temas que ha estado presente durante el cierre del mercado de fichajes, pero finalmente el club todavía no ha incorporado a ningún guardameta -sigue buscando- y cuenta con Munir, Gonzalo y Kellyan. Pero la defensa no es el problema más urgente a solucionar para el Málaga. Es imprescindible aumentar las estadísticas goleadoras para volver a sumar de tres en tres.