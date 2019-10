Víctor: "Ha sido una cuestión de actitud"

Víctor Sánchez del Amo no ocultó su decepción tras la dolorosa derrota recibida en Huesca: "Ha sido una cuestión de actitud", confesó. "Son los primeros 45 minutos más malos" de lo que va de temporada. Y eso, con el equipo en puestos de descenso, casi saca al técnico de sus casillas: "Estoy cabreado. Pero entiendo que esta primera parte es un despiste, un accidente".

El preparador acusó a una "falta de actitud o de activación" lo sucedido en El Acoraz. "Todas las situaciones estaban muy claras, llegábamos tarde a las segundas jugadas, nos ha costado con y sin balón. En el segundo gol el jugador entra por el centro de la defensa como Pedro su casa", alegó. Así reconoció que el Málaga CF ha perdido la línea de trabajo que había mantenido hasta ahora, pese a que la falta de gol lo haya condenado a estar inmerso en la lucha por la salvación.

"Hemos hablado en el vestuario, tras esta primera parte mala y hemos intentado meter soluciones. No ha sido posible. La expulsión de Adrián ha dejado el partido muy de parte del Huesca", alegó Víctor al tiempo que recordó que la Liga "es muy larga, hay que seguir trabajando". Y lanzó un mensaje de ánimo y esperanza: "Confiamos en los jugadores y en el equipo. Hay que pensar en el Cádiz". Acerca de los cambios de este domingo en el once también tuvo palabras tras esta derrota en tierras aragonesas: "Jugando jueves y domingo, con poco tiempo de recuperación queríamos aprovechar la frescura física de algunos, pero no se ha puesto de manifiesto".

También fue preguntado por Okazaki, que estuvo a punto de perforar la meta defendida por Munir: "Nos hemos saludado porque le tenemos mucho cariño por el tiempo compartido. Es bonito encontrarte con un persona con la que en tan poco tiempo has tenido una relación muy buena. Le hemos deseado suerte", matizó.