Al-Thani pretende usar el dinero de La Academia para sanear el Málaga

Al-Thani busca un imposible para cuadrar las cuentas del Málaga sin poner un euro de su bolsillo. Entre las medidas planteadas en el plan de viabilidad para rescatar al club de su delicada situación económica, y que aún no han visto la luz después de varias semanas del encuentro con LaLiga, estaba la de utilizar los fondos de la Fundación Málaga CF destinados a construir La Academia -4,4 millones de euros-, algo que «no hay posibilidad» de ejecutar según palabras de Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, que así si lo transmitió al asesor del catarí en su reunión del lunes por la tarde.

La Fundación del Málaga CF ha conseguido 4,4 millones de euros por la venta de los terrenos de El Viso donde a día de hoy siguen entrenando algunos equipos de la cantera blanquiazul. Ese suelo ahora es propiedad del Ayuntamiento, que lo cederá a la Universidad de Málaga cuando La Academia esté completada La Academia y los chavales blanquiazules puedan desarrollar allí su día a día de entrenamientos. Esa permuta de terrenos entre Ayuntamiento y Fundación ha generado ese ingreso para poder llevar a cabo la nueva ciudad deportiva, de ahí que el alcalde no vea posible que esos recursos se utilicen para otro propósito que no sea ese. «Entiendo que lo ha tenido que cobrar la Fundación. Es lo que plantee ayer (por el lunes) en la reunión con el asesor que tiene ahora el señor Al-Thani. Las cuentas de la Fundación son unas cuentas independientes de las del Málaga. Entiendo que no hay posibilidad de traspasarlo. Hay que ser claros y transparentes. Son fondos destinados a hacer posible La Academia, que se traduzca en esa opción. Otra cosa es si el club periódicamente traslada algún fondo para que funcione la Fundación. No tiene otros ingresos salvo estos extraordinarios que hemos conseguido nosotros para la parcela que el club le pasó a La Academia, que correspondía a la antigua ciudad deportiva en la zona de la Universidad. Hemos buscado una fórmula de permuta de ese terreno. Ese cobro de la parcela lo hacemos a cambio de unos aprovechamientos que la Fundación, titular de la parcela, vende. La Fundación es la que lo recibe y deben ser así las cuentas», asegura el alcalde.

De la Torre se muestra preocupado por la situación agónica vive el club y durante un acto junto al embajador de Japón en España, Masashi Mizukami, aprovechó para volver a instar a los propietarios del Málaga a cumplir con su cometido de salvar al club. «Uno, hay que cumplir el plan de viabilidad. Dos, la cuentas transparentes y separadas. Y tres, hay que hacer los esfuerzos deportivos necesarios para que el Málaga haga el mejor papel posible en el plano deportivo en la división donde está. Y que algún día, pronto, suba a Primera División. Siempre reconoceré su esfuerzo en su momento y que se sepa estar ahora a la altura de las obligaciones de LaLiga», expresó.

El alcalde de la ciudad está siguiendo muy de cerca la problemática del club blanquiazul y asegura estar en contacto con Javier Tebas en todo momento para estar informado de que se cumplen las medidas del plan trazado por los asesores de Al Thani, con Richard Shaheen a la cabeza, medidas que de momento brillan por su ausencia. «Habrá que preguntarle a él si entendió bien lo que yo le dije. Por mi parte he hecho lo que tenía que hacer, decir las cosas como las pienso. LaLiga irá marcando los tiempos, intentaré estar en contacto con el señor Tebas, como es natural. Me dijo que a mitad de octubre habría una nueva reunión para ver cómo va el tema, para ver si se va tomando las medidas que el plan de viabilidad contempla. Espero que sí. Es necesario», explicó.