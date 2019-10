De la Torre ve "excesivamente optimista" al representante del jeque Al-Thani

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, afirmó este martes, tras reunirse con el estadounidense Richard Shaheen, representante del presidente del club malaguista, Abdullah Al-Thani, que lo percibió "excesivamente optimista" sobre "las cuentas que hace de posibles recursos de aquí a cuatro meses".

De la Torre se reunió ayer con el enviado de Al-Thani y este martes manifestó a los medios de comunicación que Shahenn, como asesor del presidente, "debe procurar" que se cumpla "cuanto antes" el plan de viabilidad presentado ante LaLiga.

"Que yo sepa, no hay ninguna medida que se esté adoptando de lo que se dijo que se iba a hacer y eso me preocupa", afirmó el regidor malagueño, quien dijo que no se fía de lo que pueda hacer el Málaga con los 4,4 millones de euros recibidos por la permuta de unos terrenos, que "deben ser para la Academia", precisó De la Torre.

De la Torre afirmó que tiene "claro" que la citada cantidad no debe ser "bloqueada o dedicada a una cosa que no sea a la Fundación y la Academia", cuyas obras llevan paralizadas hace casi un año por falta de fondos.