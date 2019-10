Diego González: "Tenemos que estar preparados para competir si se juega"

El defensa Diego González afirmó este miércoles, sobre la solicitud del Málaga de aplazar del partido del próximo sábado en La Rosaleda ante el Cádiz por falta de jugadores, que la plantilla que entrena Víctor Sánchez del Amo está centrada en el trabajo de la semana y que deben estar "preparados para competir si se juega".

El futbolista gaditano, en una comparecencia de prensa, dijo que, al contar solo con once jugadores profesionales disponibles, debido a las bajas por convocados por selecciones nacionales, por lesiones o sanciones, "no se sabe bien si se va a llegar a jugar o no".

"Nosotros tenemos que centrarnos en lo nuestro y tenemos que estar preparados para competir si se juega. Simplemente sabemos que hay una posibilidad" de no jugar, relató Diego González, quien añadió que ese asunto "es cosa del club".

"Simplemente tenemos que estar centrados en entrenar y poner en práctica lo que nos pide el entrenador. Que se juegue o no, eso se escapa de lo nuestro", resaltó.