Hervás: "BlueBay lleva cinco años luchando contra un irresponsable"

Gonzalo Hervás, director general de BlueBay, compareció este jueves en los micrófonos de Radio Marca Málaga para intentar explicar la postura y las intenciones de la compañía hotelera con el Málaga CF. La empresa propiedad de Jamal Satli Iglesias se encuentra enfrascada desde hace años en un litigio con Al-Thani, actual propietario de la entidad de Martiricos, por el 49% de las acciones del club que eran propiedad del catarí y que según BlueBay le vendió en marzo de 2013.

Esto precisamente es lo que tendrá que dilucidarse en las próximas fechas de forma definitiva en los juzgados, que de momento dio la razón a BlueBay pero hay que esperar que los abogados de Al-Thani presenten, o no, el recurso contra la sentencia para alargar aún más el proceso. Mientras eso sucede, la empresa hotelera, según dice su propio director general, Gonzalo Hervás, ya está preparada para cuando la disputa finalice y tengan que entrar a tomar decisiones la justicia acaba ratificando su decisión. «BlueBay lleva cinco años luchando de frente contra alguien muy irresponsable en toda su participación, sacándonos a un lado y provocando un deterioro hasta el punto actual. Vamos a llegar hasta el final. Nos enfrentamos a la última fase. La desgracia que tenemos es que Al Thani no está actuando de manera lógica. Esta es una situación de emergencia», asegura Hervás.

En los últimos días han salido algunas informaciones acerca de la posibilidad de que BlueBay también dé un paso al lado para dejar paso a nuevos inversores que comanden el club, pero Hervás quiso dejar claro que eso es algo «lejano a la realidad». «La posición de BlueBay no va a estar lejos de los intereses del Málaga como entidad. Siempre vamos a tener una actitud constructiva. Queremos asumir el proyecto con todo lo que eso conlleva, dotarle de la dinámica de autogestión. Y lo que yo siempre digo: 'el Málaga ya tiene su inversor, que es BlueBay No es que nos echemos a un lado o no. Dejamos espacio a cualquiera. Llevamos cinco años y no hemos tomado ninguna decisión que afecte al Málaga. Ninguna. Hemos intentado ser siempre muy respetuosos con la dinámica deportiva y de gestión. Puede haber titulares un poco desacertados por unas palabras u otras. BlueBay nunca ha sido un escollo para el Málaga, al contrario. El único ha sido Al Thani», explicó el director general de BlueBay.

Preguntado por la realidad económica actual que vive el club, Hervás aseguró que BlueBay tiene sus «modelos económicos de lo que el Málaga puede estar reflejando en este momento. A partir de ahí, nuestros cálculos no son tan derrotistas de que hagan falta 15 millones. No se superan los diez para poder terminar la temporada». Y además volvió a arremete contra la labor de Al-Thani. «Tenemos que preguntarnos por qué no ha trascendido el plan de viabilidad que presentaron hace diez días. ¿Es normal eso? Cuando está toda la ciudad en estado de emergencia», comentó.

El plan de viabilidad, del que todavía no ha visto la luz ninguna medida importante, ha sido elaborado por los asesores de Al-Thani, encabezados por Richard Shaheen, quien ya comanda el club desde Málaga. «Viene a tirar cuatro líneas maestras en un momento de emergencia en el que se necesitan decisiones inmediatas porque esto se desangra. Hace falta gente con confianza absoluta del dueño», dijo Hervás sobre su desembarco en el club.