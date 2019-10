Competición desestima el aplazamiento del Málaga-Cádiz

El Málaga-Cádiz se disputará tal y como estaba previsto, mañana sábado a las 18.00 horas en La Rosaleda. Competición ha desestimado la petición de aplazamiento efectuada por el club blanquiazul debido a las numerosas bajas que acumula para el encuentro al considerar que los de Martiricos no tienen argumentos de "fuerza mayor" para dicha solicitud, ateniéndose y explicando lo expuesto en el artículo 239 del Reglamento General de la RFEF.

"Debe tenerse en cuenta, en primer lugar, lo previsto en el artículo 239.3 del Reglamento General de la RFEF. En virtud de este precepto "en ningún caso podrán invocar los clubs como fuerza mayor para solicitar tal suspensión y tal aplazamiento de un encuentro la circunstancia de no poder alinear a determinados futbolistas por estar sujetos a suspensión federativa, por padecer enfermedad o lesión, o por haber sido llamados para intervenir en sus selecciones nacionales". Se enumeran precisamente, por tanto, las tres razones aducidas por el club para solicitar la suspensión del encuentro. Es cierto que se añade un último inciso que precisa que "sí se considerará, en cambio, como fuerza mayor, el hecho de que por circunstancias imprevisibles causen baja, simultáneamente, un número de futbolistas que reduzca la plantilla a menos de once". En contra de lo mantenido por el club, no se da en este caso el supuesto de hecho que permite la aplicación de este inciso, puesto que la plantilla no ha quedado reducida a menos de once jugadores. Esta excepción a la regla general que establece el apartado tercero del artículo 239 no se aplica en casos en los que no pueden participar más de 11 jugadores si es por las razones expresamente excluidas en él, como es el caso.". Este es el argumento principal que expone el Comité de Competición par la no suspensión del choque.

Comunicado oficial del Málaga CF

El Málaga-Cádiz no será aplazado como consecuencia de las bajas de distintos jugadores del Málaga CF por convocatorias internacionales, baja médica o sanción federativa.

El Málaga CF solicitó a la RFEF la suspensión del partido de este sábado en La Rosaleda, ante el Cádiz CF, si bien el organismo federativo ha denegado la petición del Club.

El equipo blanquiazul afrontará el próximo encuentro de LaLiga SmartBank con cuatro bajas de jugadores citados por sus selecciones nacionales: Munir, Juanpi, Mikel y Lorenzo. A su vez, no estarán disponibles Adrián (sanción federativa) ni varios futbolistas lesionados o con molestias físicas, cuya participación en dicho encuentro podría suponer un riesgo de lesión de mayor relevancia. Además, tampoco estarán disponibles varios de los jugadores con ficha del filial, pero que son habituales en la dinámica del primer equipo como Keidi Bare, Hicham, Hugo o los juveniles Ismael Casas y Ramón.

Por ello, en tiempo y forma acorde con la reglamentación vigente, el Club había solicitado a los organismos federativos pertinentes la suspensión del Málaga-Cádiz fechado para este sábado 12 de octubre, a las 18:00 horas, en el Estadio La Rosaleda.