Víctor: "Hemos preparado la semana igual que todas"

A poco más de 24 horas para recibir al Cádiz en La Rosaleda tras la negativa del Comité de aplazar el encuentro, Víctor Sánchez del Amo compareció ante los medios tras dar a conocer la lista de 16 jugadores blanquiazules que estarán disponibles para el choque. El trabajo de la semana, para el míster, no ha sido diferente a otra porque esperaban que el recurso acabase de la manera en que lo ha hecho. "Hemos enfocado la semana igual que todas, preparándonos para el partido. El club ha valorado la posibilidad de esa solicitud, hemos tenido hoy la contestación de que no se le ha concedido. Pero hemos estado todos los días entrenando y preparando el partido, para nosotros no es noticia", aseguró ante los medios", señaló Víctor.

Entre internacionales, sancionados y lesionados, el entrenador ha confeccionado su lista de 16 jugadores: 10 profesionales y 6 del filial. Han tenido en cuenta "todas las circunstancias, que son muchísimas en lo deportivo". "Los jugadores que tenían molestias, los que se han ido con la selección, el poder preparar la semana en función de los jugadores que se iban a recuperar, en función del rival y esperando esa información del posible aplazamiento que a nosotros no nos ha afectado en cuanto a la preparación. Ha sido una semana con compromisos internacionales, hemos perdido a cinco jugadores, cuatro de ellos profesionales; la lesión de Juankar, la de Pacheco, la sanción de Adrián... Hemos tenido que hacer una convocatoria de 16".

Víctor está contento con el rendimiento de sus jugadores, más allá de lo que ha sucedido en el verde, cree que su equipo está dando "un plus" en todo momento. Con respecto al último partido en El Alcoraz, el técnico apuntó que "no es que estuviéramos muy bajos, sino que no estuvimos en ese punto máximo que necesitamos. Los jugadores entienden la situación, la dificultad y la afrontan como un reto motivante, porque creemos que podemos salir de ella. El equipo está compitiendo muy bien, en todos los partidos hemos sido muy competitivos salvo en la primera mitad en Huesca. Vamos a seguir insistiendo. Me acuerdo de Irureta, que siempre hacía comparaciones con el ciclismo. Estamos subiendo puertos de montaña y sólo se sube a base de pedales, todas las pedaladas suman".

Aún así, el madrileño no escondió que lo que está fallando en estas jornadas es la finalización. "Necesitamos 18 remates para hacer gol, el siguiente necesita 14. Hay equipos por debajo de 10. En cuanto a ocasiones, estamos en la media de la Liga. Entendemos que este rendimiento va a mejorar a base de trabajo, de insistencia. Cuando pase comenzaremos a sumar puntos y ganar partidos", remarcó Víctor.

Y una vez más, el míster es mostró optimista mirando a los próximos partidos, además de agradecer el incondicional apoyo de los seguidores blanquiazules. "Las adversidades nos motivan. Ser persistentes, consistentes, no quedarnos en los lamentos. Eso es muy importante, aceptar nuestra realidad. Te puede llevar a usarlo como excusa y te quedas ahí, o a la búsqueda de soluciones. Por muy mal que estés, se puede mejorar. Tenemos la confianza y los datos de rendimiento, el equipo es muy competitivo. Nos falta ese puntito para lograr las victorias. Nos llega el apoyo de la afición, lo sentimos y se lo agradecemos. Pero lo queremos hacer con victorias. Toda pedalada suma, pero la de la afición es doble".

En cuanto a la respuesta del Comité de Competición sobre el aplazamiento del partido de mañana, Víctor Sánchez del Amo alegó que "el trabajo del entrenador no es valorar el reglamento" y que ellos han preparado el choque "con lo que tenemos y con la máxima ilusión, para estar lo mejor preparados posible. Los reglamentos están para que los discutan quién los estudie. Nos afecta a lo deportivo, pero no tomamos esas decisiones de gestión".