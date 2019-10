Víctor: "Hay que seguir insistiendo, al final esto cambia"

Víctor Sánchez del Amo valoró la actitud y entrega de sus jugadores en rueda de prensa y volvió la lamentar la falta de acierto de cara a portería en una segunda parte donde los malagueños merecieron más tras disponer de múltiples oportunidades de, al menos, rescatar un punto. "Nos tiene que cambiar la racha para que lleguen los resultados", afirmó

¿El partido esperado? "El partido ha ido por donde era lo más previsible. Un Cádiz esperando a salir a la contra, concediendo la posesión de balón, esa primera parte ha seguido ese guion y la segunda también. La diferencia es que en la primera parte hemos tenido esa dificultad para moverlo con velocidad y encontrar buenos espacios y cuando hemos llegado cerca del área no hemos tenido tampoco claridad para poner buenos centros. El Cádiz, básicamente, ha hecho lo que hace, ha esperado a la contra como la jugada del gol, que es una jugada de contraataque en la que han tenido la fortuna que un rebote en la acción defensiva les ha caído el balón muerto en la línea y les ha entrado. Es una acción desafortunada. No solo estamos con la suerte en contra de cara al gol, si no también en esas acciones".

Sin suerte. "En la segunda parte, hemos intentado mejorar nuestras posibilidades de ataque con la introducción de Cifu, corriendo riesgo de lesión que arrastran molestias y eso nos condiciona también la decisión en los onces iniciales, pero ya cuando vas perdiendo tienes que arriesgar. Esa segunda parte totalmente diferente, con muchísimas más llegadas nuestras, muchísimo más peligro, con ocasiones muy claras. No hemos tenido la suerte de que terminen entrando por muy poco; la acción de Antoñín, la del palo de Keko, la última doble de Renato y Keko de nuevo€ y ellos han hecho el gol en otra acción de contra, procedente de una mano que tengo ganas de verla en la tele para salir, al final no la han pitado y ya está. Esa es la diferencia, la eficacia marca la diferencia en los partidos".

Perseverancia. "No le podemos poner un pero a los jugadores, por la entrega, por la garra, la lucha e intentarlo hasta el final del partido. La cabeza la deben tener bien alta y hay que seguir insistiendo porque al final esto cambia. Hay que insistir, tener fe porque siguiendo por este camino nos tiene que cambiar la racha para que lleguen resultados de victoria".