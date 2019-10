El Ayuntamiento repondrá la placa de Al-Thani robada la pasada semana

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que repondrá la señal de la rotonda que lleva el nombre del presidente del Málaga Club de Fútbol, Abdullah Al-Thani y que desapareció el pasado jueves en un acto vandálico para volver a aparecer el sábado colgada del puente de la Rosaleda.



En un comunicado, el equipo de gobierno municipal ha lamentado la retirada "sin permiso" de la placa en lo que ha calificado como "un acto vandálico reprobable" y ha incidido en que la retirada de la misma "debe someterse a la aprobación de una comisión técnica, que es donde corresponde decidir todo lo relativo a la denominación de la vía pública".



Así se establece en la ordenanza reguladora de la nominación y rotulación de las calles y demás vías urbanas de la ciudad de Málaga. Por lo tanto, el equipo de gobierno ha dado instrucciones para que, hasta que no se reúna dicha comisión y delibere sobre la retirada -aprobada dos veces en el pleno del Ayuntamiento-, se reponga la señalización de la rotonda Abdullah Al-Thani.



Este domingo, el jeque propietario del club respondió en su cuenta de Twitter, como es habitual en él, a una información sobre el hallazgo de la placa colgada del puente, preguntándose dónde estaba el alcalde, Francisco de la Torre, además de aprovechar para aludir al proyecto del río Guadalmedina y a preguntar cuándo comenzará.





Thank you so much Juan

But there is a question

Where is the mayor of Málaga? Mr @pacodelatorrep @malaga

Regarding the development of this project, which has been announced so far has not seen the light yet

I think they cost around €30 million euros, When they will start? pic.twitter.com/6w79DgtYvh