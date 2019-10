Adrián: "Al Málaga no le va a pasar algo trágico"

Adrián González ejerce de capitán del Málaga CF dentro y fuera del terreno de juego después de tres temporadas en la capital costasoleña. Entre tanta incertidumbre en los despachos y siendo penúltimos de la clasificación de Segunda, el madrileño analizó el panorama blanquiazul y quiso lanzar un mensaje de calma en una entrevista concedida a Radio Marca Málaga.

"Tengo la confianza de que a un equipo como el Málaga no le va a pasar algo tan trágico como se ve que puede ocurrirle a lo lejos. No lo veo posible", destacó. De la misma manera, reconoció que lo vivido en los meses de verano fue bastante complicado. "En la pretemporada en Benahavís nos dijeron cosas que no han ocurrido como indicaron. A mí eso me duele porque no sabes de verdad cómo están las cosas y de quién es la culpa".

Y aunque la tempestad todavía no ha pasado, el mediapunta explicó que todos los días intentan evadirse para no verse superados. "Hemos aprendido a vivir en el día a día sin la información porque mirar más allá es complicado. Además, el comportamiento de los tres compañeros que se han quedado sin ficha es intachable. Vìctor también ha hecho hincapié en que no nos afecte. Sabemos que tenemos que exigirnos porque tenemos la capacidad para ello".

Por último, el capitán reconoce que en estas primeras jornadas ha faltado "efectividad" y que han cometido errores "que se pagan en partidos en lo que lo normal era haber sumado puntos. Cuando sólo ganas un partido no es por mala suerte únicamente. No vamos a bajar los brazos, trabajamos para pulir los fallos y hacer las cosas mejor. Estamos con confianza de que tarde o temprano conseguiremos resultados positivos encadenados. Desde luego que no se me pasa por la cabeza un descenso a Segunda B".

El próximo reto, un complicado viaje a Riazor ante un Dépor tan necesitado de tres puntos como el Málaga CF.